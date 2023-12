Torres: «Tenemos todo para salir adelante y lo vamos a hacer juntos, espalda con espalda»

Con fuerte acompañamiento de vecinos, dirigentes y referentes de distintos sectores de la comunidad, el flamante gobernador del Chubut brindó un contundente discurso en la explanada de la Legislatura, dónde aseguró que “hoy inflamos el pecho con el orgullo de haber recuperado de una vez por todas nuestra provincia”.

Ignacio “Nacho” Torres asumió este sábado como nuevo gobernador del Chubut, y estará al frente del Poder Ejecutivo durante los próximos cuatro años. Tras la jura en la Legislatura de la Provincia, y su primer discurso oficial, el flamante mandatario le habló al pueblo chubutense, afirmando que «vamos asegurar que todos nuestros hijos vivan en una provincia mejor».

“Tenemos todo para salir adelante y lo vamos a hacer juntos, espalda con espalda, poniendo a Chubut en el lugar donde nunca debió dejar de estar”, expresó también Torres ante vecinos, dirigentes y referentes de organizaciones sociales y gremiales que se concentraron en la capital provincial con pancartas y banderas en apoyo a la nueva gestión de gobierno.

Antes de poner formalmente en funciones a las autoridades del ejecutivo provincial, el gobernador chubutense brindó un enérgico discurso acompañado en el escenario por su pareja, Ornella Costa; la futura ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; e intendentes de distintos puntos de la provincia.

“Quiero agradecerles por acompañarnos en esta construcción que no podríamos haber hecho solos», expresó el mandatario, asegurando que el cambio fue posible «gracias a las familias chubutenses que se animaron a decir basta, que se negaron a acostumbrarse a que la normalidad era no tener clases, a que era normal que nos roben”.

Torres celebró que “en vez de resignarse, después de 20 años de malos manejos esas familias se atrevieron a poner un punto final. Hoy inflamos el pecho con el orgullo de haber recuperado de una vez por toda la provincia”, dijo ante la ovación de los presentes.

Cambio de paradigma

En sus palabras, el Gobernador agradeció la presencia de quien será, a partir de este domingo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: “Ella nos acompañó desde el momento uno, justamente acá fue donde dimos una pelea importante cuando quisieron imponer, entre gallos y medianoche, la famosa Ley de Lemas, para quedarse enquistados en el poder”.

En tal sentido destacó que “junto a ella, pudimos ponerle un freno a esa ley y a todo el aparato provincial, convencidos siempre de la necesidad de un cambio de paradigma en la forma de gobernar”, y añadió que «gobernar es explicarle al vecino las decisiones que tomamos, es ser sincero con cada chubutense, es nivelar siempre para arriba».

Vidriera del desarrollo y la transparencia

“Hoy empieza otra provincia con un gobernador que va a tener la humildad suficiente de escuchar a todos, que no va a hacer diferencia con comunas y municipios que no son afines políticamente, que no va a pedir afiliación partidaria a cada uno de los vecinos que quiera colaborar”, aseguró.

Instó a “tener la grandeza de entender que estamos en un momento bisagra», y aseguró que «estamos decididos a dar la pelea para sacar adelante a nuestra provincia”.

Torres afirmó que «es una lucha que vamos a poder dar porque ustedes van a estar al lado nuestro con firmeza y coraje peleando por recuperar algo importantísimo, el orgullo de ser chubutenses”.

«Fundieron una provincia imposible de fundir»

Por otra parte, Torres pidió “dar vuelta la página y no avergonzarnos más por ser noticias por papelones institucionales, por la corrupción. Seamos vidriera del desarrollo, de la honestidad, de la transparencia, mostremos que lo mejor que tiene esta provincia es nuestra gente”.

Consideró que durante los últimos años “lo malo” no fue la política, sino “un grupito de facinerosos que fundió una provincia imposible de fundir”.

Cerrando su discurso, el mandatario provincial buscó llevar tranquilidad al pueblo chubutense y aclaró que “de ahora en más, cada decisión que tome el gobierno va a ser mirando a la gente, de ahora en más cada medida la vamos a tomar explicando lo que vamos a hacer y diciendo la verdad”.

Finalmente, el mandatario convocó a toda la comunidad “a que de una vez por todas demos vuelta esa página, miremos para adelante, hagamos futuro y pensemos en una agenda de desarrollo para todos los chubutenses».

