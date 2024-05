Comunicado CTA Autonoma: RECHAZAMOS LA REFORMA LABORAL PERVERSA Y RETARDATARIA

.

La Regional Puerto Madryn de la Central de Trabajadores de la Argentina, Autónoma, rechazamos de plano y de manera enfática cualquier reforma laboral, en primer lugar, inconsulta de los interesados, justamente los trabajadores que van a ser los principales perjudicados, pactada entre el poder oscuro de Milei, el radicalismo rancio, los libres pensadores del bloque Federal, y sobre todo, las patronales, para no solo sacar el pan de la mesa obrera, sino terminar de arrodillar al conjunto.- Se pretende habilitar una reforma laboral que hace perder derechos a los trabajadores, en base a una gran mentira que viene inoculando con éxito en la sociedad hace varias décadas, que existe un Industria del Juicio, por lo cual, es el motivo que hace que la patronal pague indemnizaciones, o que no es tan malo no cumplir con la ley laboral, la verdad es que en la década del 90 cuando se flexibilizo la Ley de Contrato de Trabajo, no solo se perdieron derechos sino que hubo una gran transferencia de fondos de la clase trabajadora, y al desocupación llego al 25 %., el argumento como hoy, es el mismo, “la flexibilización va a generar puestos de trabajo”, todo lo contrario, terminamos con tres millones y medio de desocupados.- El tiempo pasa, y aparentes nuevas recetas; son las viejas y fracasadas posturas neo liberales, anti patria y traidoras de los intereses de su pueblo.- Advertimos a los Legisladores de Chubut, que tengan que levantar la mano ya se en la Cámara de Diputados y si pasa, de Senadores, que no vamos a soportar más mentiras, ni escondidas ni traiciones del mandato popular a cambio de que quedar bien con “sus jefes políticos”, los pedidos espurios de poderosos; no propiciamos escraches, sino que vamos a tener memoria clara, de ahora en mas con cada actuación.- Como por ejemplo decimos, la vergonzosa postura y actuación de los diputados, Avila y Ana Clara Romero, con respecto a los presupuestos universitarios, dando una imagen, paupérrima para con su pueblo, y ese es el designio.- A los trabajadores de Argentina, se les está metiendo la mano en el bolsillo, se les está cargando montos en los servicios, vergonzosos, se les está quitando el pan de sus hijos y familias, se les pretende retirar la educación y la salud pública, y además se pretende conculcarle derechos elementales, como estabilidad laboral, derecho a organizarse, se les pretende retirar las obras sociales, van a pretender avanzas sobre las horas laborables, en aras de la productividad mentirosa, para retirarle las horas extras, van a avanzar sobre la ley de Asociaciones Sindicales para desfinanciar y resquebrajar las organizaciones genuinas y de verdadera representación obrera.- La actitud inconsulta de los Diputados propiciantes a las organizaciones obreras y del campo popular, demuestra las verdaderas intenciones, anti democráticos, sin pretensiones de dar mínimo debate, ni siquiera escuchar a los interesados; justamente ello que no tienen otra pertenencia que la dieta, que no nacieron de otro lugar mas que “un repollo”, en nombre y representación de su pueblo, “lo deterioran, le quitan derechos, lo bastardean”, para ellos: MEMORIA.- En ese marco, ratificamos el plan de lucha de Movilización el Primero de Mayo, y Paro General Nacional, el 9 de mayo, como así también nos solidarizamos con las Centrales Obreras hermanas, CGT Y CTA T, y las Organizaciones Sociales, todas en lucha por este desastre político, social y ciudadano instalado por Milei, Macri y sus aliados, que como siempre, sin patria ni bandera, entreguistas consuetudinarios y soldados de los imperios.- Ante eso, convocamos a resistir hasta las ultimas consecuencias.-SOLO EL PUEBLO, SALVARA AL PUEBLO29/04/2024.-