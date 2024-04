SASTRE ENVIÓ AL CONCEJO UN PROYECTO PARA QUE EL CENPAT Y LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y GRATUITAS PAGUEN LOS SERVICIOS AL 50%

“Como Intendente de la ciudad, debo hacer lo posible por resguardar a nuestras instituciones. Participamos de la marcha el día martes en defensa de la educación pública, y nos comprometimos a ayudar en lo que esté a nuestro alcance” dijo Gustavo Sastre luego de enviar el proyecto al Concejo Deliberante.“La gestión municipal en Madryn sostiene una política educativa inclusiva e integral que desarrolla todas las dimensiones de la persona”, reza parte del proyecto que fue enviado al edificio legislativo, y señala que “se promueve la educación y el conocimiento como bien público en todos los niveles en coordinación con las autoridades provinciales y nacionales”. “Entendiendo la garantía del acceso gratuito y la permanencia en el sistema educativo a todas las personas en condiciones de plena igualdad y ratificando la obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria, se promueven las condiciones de participación democrática de docentes, familias, estudiantes y organizaciones sociales en las instituciones educativas municipales”, destaca en sus considerandos. Teniendo en cuenta la Ordenanza 10.783 que establece una bonificación en el consumo del servicio público de energía eléctrica y agua potable para las instituciones deportivas y sociales de la ciudad de Puerto Madryn, es que ahora ingresarán a dicha normativa las Universidades que sean Públicas y Gratuitas, y el Centro Nacional Patagónico (Cenpat – CONICET) de la ciudad. “Nosotros debemos tratar de resguardar nuestras instituciones, entre otras esas que disfrutan en el día a día miles de madrynenses que se están formando como profesionales en nuestra sociedad, o bien forman parte de equipos técnicos de trabajo en materia de ciencia, tecnología e innovación. Sabemos los tiempos que corren, conocemos los presupuestos con los que cuenta cada una de estas instituciones y es por eso que buscamos integrarlas a las organizaciones sociales y deportivas que ya recibían ese beneficio. Hay datos muy alarmantes en las casas de estudio terciarias. En algunas de ellas, los costos de tarifas de servicios llegan al 20% del presupuesto con el que se cuenta en forma mensual”, dice Gustavo Sastre.Y agrega el Intendente que “por eso la decisión de enviarlo y de que el Concejo Deliberante pueda darle tratamiento al proyecto, porque además entendemos que tratándose de instituciones que tanto hacen por Madryn, no tengo dudas de que contarán con el acompañamiento de los ediles. No estamos hablando de política, estamos hablando de entidades e instituciones que son claves en el desarrollo de nuestra ciudad”.“Este Municipio no es ajeno respecto a que las universidades cuentan con escaso presupuesto para el desarrollo de sus actividades, siendo menester que el Estado lleve adelante todas las acciones que estén a su alcance a fin de beneficiar a las instituciones” se puede leer también dentro de los argumentos.“Es política de este Ejecutivo Municipal fortalecer el acceso a la Educación Superior Pública, considerándola un derecho y una herramienta de movilidad social ascendente con capacidad igualadora y poder transformador, entendiendo que las Universidades Públicas y Gratuitas, como así también el CONICET CENPAT, son instituciones y motores de la democracia, la producción y lazos sociales, imponiéndose como elementos fundamentales en la formación integral del ser humano” finaliza la redacción del proyecto.