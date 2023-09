Comunicado de La Central de Trabajadores/as Argentinos Autónoma, Regional Puerto Madryn,

”La Organización Vence…”



La Central de Trabajadores/as Argentinos Autónoma, Regional Puerto Madryn,

mediante el presente, hace saber a la comunidad en general que atentos y atentas a la

incertidumbre electoral nacional generalizada, los resultados dados en nuestra provincia

y el avance de la ultra derecha para violentar derechos indelegables de las trabajadoras

y los trabajadores,

DECRETAMOS: ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN

Por tiempo indeterminado y advertimos que es el puntapié de una escalada de

acciones en defensa de nuestros intereses.

Decimos:

1 PROTECCION INTEGRAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL ESTADO, no

aceptamos los ajustes, y menos ser la variable de los mismos.

Ante la embestida pública de algunos candidatos presidenciales respecto a

derechos básicos de trabajadores, decimos que nuestro segundo eje es:

2 VALIDEZ Y ABOSLUTO RESPETO A LA CONSTITUCION NACIONAL EN

GENERAL Y A SU ARTICULO 14 BIS, EN ESPECIAL. –

Los derechos ahí consagrados, son indelegables e inalterables. –

En estos vientos privatistas, de viejas recetas ya sufridas, decimos claramente,

que como tercer eje:

3 – RECHAZAMOS CUALQUIER PRIVATIZACION DE RECURSOS NATURALEZ

ESTRATEGICOS,

Porque ya lo sufrimos en los años 90, y todavía lo estamos pagando, llámese,

Petróleo, gas, refinerías, bosques, energía, (diques), Aguas, Pesca, minería y todo

aquello que genere riqueza, trabajo, producción, bienestar en el pueblo.

En un mismo sentido de vientos de entrega nacional a manos privadas, y lo

utilizamos en punto separado para resaltarlo fuertemente

4 – RECHAZAMOS LA PRIVATIZACION DE LA EDUCACION, LA SALUD, Y TODO

ESTAMENTO DEL ESTADO, (COMO PUEDEN SER, CONICET (CENPAT EN

NUESTRA REGION), SENASA, ASTILLEROS, YCF, AEROLINEAS, DIQUES Y

OTROS)

Ante posturas de estos días de algunos candidatos

como por ejemplo el irreal y obsoleto “Proyecto de la Educación con Vouchers”, y si

decimos que no hay mejores que nosotros/as; que podamos aportar a la optimización

del Estado; sin aceptar una sola cesantía de ningún tipo de trabajador, formal, informal,

becarios, contratados, monotributistas, y el inmediato pase a planta de todos para su

seguridad laboral.

No aceptamos ningún tipo de añejas recetas, inválidas, fracasadas y lesivas para

la base popular y el Movimiento Obrero organizado, única vía de resistencia real,

porque sí adherimos a la vieja pero actual frase “La Organización Vence el Tiempo”, por

ello,

5 RECHAZAMOS DE PLANO EL RETORNO AL FRACASADO PLAN DE AFJP Y EL

SOSTENIMIENTO DE LAS CAJAS DE JUBILACIONES DE REPARTO. –

En el mismo orden, y en defensa de los intereses integrales de nuestros

representados y representadas.

En el aspecto salud,

6 RECHAZAMOS CUALQUIER INTENTO DE CAMBIAR O REMPLAZAR EL

ACTUAL SISTEMA DE OBRAS SOCIALES.

Como así también, defendemos a ultranzas y rechazamos,

7 – CUALQUIER INTENTO DE MODIFICACION DE LA LEY LABORAL ACTUAL Y

DE LA LEY NACIONAL DE CONVENCIONES COLECTIVAS EN GENERAL Y EN

PARTICULAR PARA ESTATALES, (LLAMADA LEY ABDALA)

Como nos habilita la CN., en su Artículo 14 bis. Rechazamos

8 – CUALQUIER INTENTO DE MODIFICACION O DEROGACION DE LA LEY

23551 DE ASOCIACIONES SINDICALES.

Y como la situación Nacional, atraviesa el ámbito Provincial, y a sabiendas del

corte ideológico de quienes obtuvieron las dos últimas elecciones, – entendiendo que el

voto del pueblo es soberano – pero no quita qué, como únicos representantes genuinos

de los trabajadores y las trabajadoras de nuestros sectores, decimos:

9 – QUE, EN EL AMBITO DE CHUBUT, RECHAZAMOS CUALQUIER INTENTO DE

INSTAURAR NINGUN TIPO DE LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA, NI

RECORTE DE NINGUNA CONQUISTA DE LOS SECTORES DEL ESTADO Y

PRODUCCIÓN. –

Y en relación al punto 5, en el ámbito de

Chubut, decimos:

10 – RECHAZAMOS CUALQUIER INTENTO DE TRASPASO DE NUESTRA CAJA

DE JUBILACION ISSyS – SEROS A NACIÓN.

Como así también, cualquier intento de privatización de la misma. –

11 – RATIFICAMOS EL ESTADO NO MINERO EN TODO EL TERRITORIO DE LA

PROVINCIA DEL CHUBUT (LEY PROVINCIAL 5001 VIGENTE)

Enarbolando las banderas de luchas dada en NO A LA MINA, conquista del

pueblo a lo largo de los años y ratificado en los años 2021/22, lo cual no negociamos.

Atento a la embestida y avance machistas-patriarcales, de las intenciones de la

derecha vernácula de lesionar las conquistas logradas por mujeres y disidencias durante

años de lucha en la calle, decimos:

12 – RATIFICAMOS TODAS LAS POLITICAS DE GENERO LOGRADAS HASTA EL

DIA DE LA FECHA, LOS AVANCES OBTENIDOS Y LA LEGITIMACIÓN DE LOS

DERECHOS ALCANZADO.

Advirtiendo que no vamos a tolerar ningún tipo de modificación, duda, o intento

de remplazo, ni discusión de normativas vigentes, ni de ninguna conquista de las

organizaciones representativas en la materia, ratificamos todas las políticas de género

en todos los ámbitos con el objetivo de terminar con las desigualdades y las violencias.

Insistimos en que la invitación de feministas y transfeministas a la transformación es

una oportunidad para todas, todes y todos. Por ello rechazamos cualquier intento de

reducción de presupuesto, por el contrario, iremos por la ampliación de presupuestos

reales y acordes y su efectiva implementación. ¡Basta de vulnerar derechos!

Por todos estos puntos, la Mesa de Conducción de la Regional Puerto Madryn de

la Central de Trabajadores Argentinos, Autónoma, y en consonancia con la postura de

nuestra Mesa Nacional, DECLARAMOS EL ESTADO DE ALERTA, MOVILIZACIÓN Y

ASAMBLE PERMANENTE, por tiempo indeterminado. –

VENCEREMOS. –

1 de septiembre del 2023.-



Daniel González Laura Estigarribia

Secretario General Secretaria Adjunta



CTA Autónoma CTA Autónoma

Pto. Madryn

