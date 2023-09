Comunicado: “CON LOS DERECHOS HUMANOS Y CON EL PUEBLO….NO”

Hace unos días, hicimos un documento público, adelantando qué defendemos desde siempre, para decirle a la derecha gananciosa en las elecciones PASO, y embalentonada por ese resultado, pretenden avanzar hasta el final, y llevarse puesta la PATRIA si es necesario.

Hacer de la represión una cuestión numerica, es sencillamente ser inhumano, atroz y deleznable; y decimos, SOSTENIENDO LA CONSIGNA, SON 30 MIL, mas “Los caidos de la Patagonia Rebelde”, “Los Bombardeos de Plaza de Mayo”, “Los Fusilamientos de José León Suarez”, que diera lugar a la obra épica “Operación Masacre”, juntamente a los Fusilamientos de Valle, Cogorno y los 17 Leales”, “Los caidos de la Dictadura de Onganía”, “Los Fusilados de Trelew”, todos sucesos represivos, que costaron vidas, con la misma violencia y sobre todo los mismos objetivos, económicos y politicos, para arrodillar al pueblo y someterlo, siendo los mismos actores de ayer y de hoy, con las mismas recetas.

Estos mamarrachos de la “repolitización”, que nos quieren convencer de las bondades de la “nueva manera de hacer politica”, chocan con la realidad actual, no saben ni dicen que comenzaron los “juicios por la verdad”, de los “Fusilamientos de José León Suarez” (en base al expediente Livraga”, en el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, y de los “Bombardeos de Plaza de Mayo”, en el Juzgado Federal N° 6 de CABA, por ser delitos de “Lesa Humanidad” imprescriptibles. Argentina con las idas y venidas en la cuestión justicia, no deja de ser puntal en el mundo, al haberse animado a condenar al Estado de Turquía, por “el Genocidio Armenio”, ningun otro país lo hizo y nos posiciona en la cima de la defensa de los DDHH.-

La pelicula “Argentina 85”, nos mostro en una expresion cultural cinematográfica, los avatares vividos en democracia, y como actúan grupusculos minoritarios, en busqueda de impunidad, que siempre estuvieron ligados al poder real y como aparecen de vez en cuando, intentando vindicar lo deleznable.

No lo lograron, en el acto de la candidata a Vice Presidenta de la Nación, por “Libertarios”, “señora” Villarruel, no eran mas que un puñado de trasnochados, y afuera tuvieron que vallar por propio miedo, y por la columna popular de rechazo, demostrando que esta vigente nuestra lucha.

Pretenden el poder para borrar la verdad, entre otras cosas, no les interesa; el pueblo, la Patria, los jovenes, los trabajadores, las luchas feministas, el genero, la soberanía, el territorio y la justicia social, solo pretenden saciar la sed del “vampiro imperial” y además de favorecer a su mandante, favorecer su “casta” que son pocos, pero pretenciosos.

Ante esta situación, concatenada con las expresiones las cuales hemos rechazado en el documento “La Organización Vence…”, de días anteriores, mediante el presente ratificamos el ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACION POR TIEMPO INDETERMINADO, en defensa de nuestro pueblo y decimos claramente.

LA SANGRE DERRAMADA, JAMAS SERA NEGOCIADA.

