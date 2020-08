Vaccaro: «Todos estamos muy preocupados por la situación de Servicoop»

El Concejal Marcelo Vaccaro, dijo que “la situación de la cooperativa, preocupa muchísimo” y admitió que “lo peor del caso es que no se dejan ayudar, no dejan que nadie participe, no escuchan a dirigentes que podrían darle soluciones. Están encerrados en sus formas, y claramente no estamos yendo bien”.

“La ciudadanía se encuentra muy preocupada por todo lo que está sucediendo en la cooperativa. Los números de deuda, asustan. Los planes de pago, no se cumplen como se debería, el déficit mensual es altísimo, y desde el Concejo no observamos ninguna política de la actual gestión, que permita sanear la situación. Tomaron una Cooperativa que al día de hoy ha multiplicado la deuda, y esconden los números. Hacen todo lo que dijeron que no iban a hacer cuando se presentaron a elecciones”, explica Marcelo Vaccaro, concejal de la ciudad de Madryn, que al igual que el resto de los vecinos, manifiesta una marcada preocupación por la situación de Servicoop.

“Al momento de asumir la nueva conducción de la Lista Roja que representa a Unidos y Organizados, hubo un discurso de intencionalidad contraria a la gestión anterior. Anunciaron que a diferencia de sus antecesores, que dejaban la cooperativa con una deuda de 160 millones, ellos iban a transparentar los números, achicar la deuda, mejorar el servicio al usuario, informar sobre todo lo que se hace dentro de Servicoop. Bueno, en estos últimos días la Síndico de la institución rechazó el pedido de presencia que hizo el Concejo Deliberante, aduciendo que debíamos manejarnos solo con el representante municipal. Nosotros eso lo sabemos, el nexo entre la cooperativa y nosotros como concejales, siempre es el representante municipal. Pero la citamos porque queríamos conocer la realidad de Servicoop en números, y ellos evidentemente, no lo quieren hacer público. No hay mucho más que decir”.

LO CONTRARIO

Para Vaccaro, de todos los anuncios hechos por la dirigencia de UyO al momento de asumir, “no se ha cumplido con ninguno”.

“No transparentaron los números, hoy la deuda de 160 millones con la que tomaron la institución, asciende a más de 2 mil millones. Y no hay explicaciones. No hubo inversión en lo que se refiere a parque automotor porque la gestión que se fue había renovado prácticamente todo, y los vecinos lo observamos. Los camiones eran nuevos, las camionetas eran nuevas. Si la gestión anterior no hubiera renovado el parque automotor esta gestión actual andaría todavía en autos de época”, explica.

Por último, el concejal señala que “otra de las promesas era achicar la deuda. Para llevarla de 160 millones a 2 mil, la verdad es que arrancaron bastante mal con los objetivos. Como concejal y representante de vecinos que nos votaron para estar en estos lugares, exigimos que cumplan con la transparencia que prometieron, y por supuesto que esperamos que abran las puertas de la cooperativa, y permitan mediante una mesa intersectorial de diálogo, poder arribar a soluciones para la situación que se atraviesa. Si no hacen nada de eso, el día que entreguen las llaves de Servicoop, no quiero ni pensar el panorama que vamos a encontrar”, cerró.