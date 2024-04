Comunicado de La Regional Puerto Madryn de la Central de Trabajadores/as de la Argentina

La Regional Puerto Madryn de la Central de Trabajadores/as de la Argentina, por el presente comunicado, adhiere al plan de lucha instaurado el día jueves pasado por la CGT Nacional y sus Regionales, como así también en concordancia con nuestra Mesa Nacional, al plan de lucha a iniciarse el día 23 de abril acompañando a los Estudiantes a su Marcha Nacional, por las problemáticas que vienen sufriendo todos los niveles de la Educación Pública y gratuita, la quita presupuestaria, el intento de privatización del sector, donde no solo corren riesgos los Estudiantes que asumen el rol de lucha que siempre han asumido, sino los trabajadores docentes y no docentes, algunos de los cuales se enrolan en nuestro gremio de Base Conadu Historica; en ese sentido nosotros ese día al horario a disponer por los organizadores vamos a acompañar movilizados en Puerto Madryn a la UNPSJB.- En ese mismo orden, el día Primero de Mayo, en la conmemoración del día de los Trabajadores, nos estamos organizando para participar de las movilizaciones ordenadas por las mesas nacionales a los Monumentos de los Trabajadores que haya en cada Ciudad a los largo y ancho del país, como segunda fase del plan de lucha.- Y Adherimos al Paro General Nacional, del día 9 de Mayo del corriente año, en repudio al brutal ajuste del Gobierno Nacional sobre los sectores sociales mas vulnerables, y los sectores de trabajadores del Estado a los cuales representamos, en una actitud brutal y genocida de los intereses del campo popular y de las familias de nuestros compañeros, a quienes con el DNU 70 todavía vigente, no solo los deja sin trabajo, sino que desregulo todo lo posible, precios de comestibles, servicios, alquileres, negación de paritarias, bloqueo de homologación de las mismas, persecuciones, despidos y represión para el cierre artero y criminal del plan diagramado por Macri, Miley y todos sus esbirros para la entrega definitiva de la Patria. Y esto es así, el definitivo desembarco de “La Generala Yankee, Laura Richardson” a la Isla de Tierra del Fuego, inmediatamente pasada la conmemoración de Malvinas, en un clara provocación a la Soberanía Nacional y a los mas puros sentimientos populares respecto de la Patria. La exasperante sumisión de Milei a sus mandos, indica que la entrega Nacional se intenta a través de los recursos estratégicos y directamente a la invasión territoria, porque se prentende una Base Yankee, – aliado absoluto de Gran Bretaña – en la Capital de Malvinas, que es justamente Usuahia<, algunos Gobernadores Patagónicos ya pegaron el grito en el cielo en la visita, de Cameron a las Islas, pero otros Gobernadores Patagónicos, caso el de Chubut, Ignacio Torres, nada dijo, justamente cuando fue el que propuso el control del litoral marítimo pesquero con la “Flota Norteamericana”, nada es obra de la casualidad, es obra claramente de los “Traidores a la Patria”.- No solamente eso, sino en el día a día que vivimos, con una inflación pasmosa, una suba de precios descontrolada, una caída salarial nunca vista, en menos de tres meses, en aras de “combatir la casta”, hicieron una fábrica de pobres. Y acá en Chubut no solo lo sentimos, sino que lo sufrimos, entonces es inconcebible que “legisladores”, representantes del pueblo, como en Puerto Madryn, no quieran discutir las “CUESTIONES NACIONALES”, como que los despedidos de la Ciudad de organismos nacionales vivieran en otro lugar, y gastaran su salario en otra Ciudad, la chicana de no jugarse y terminar traicionando el mandato que le dieron sus propios votantes, denunciamos claramente esta situación .- En ese sentido, la Legislatura Provincial, por la iniciativa del compañero Emanuel Coliñir, y el acompañamiento unánime de todos los legisladores, el proyecto de declaración de repudio de todos los despidos sistemáticos y sin causa que se vienen realizando desde el Gobierno Nacional, en todas las dependencias nacionales en las cuales, tenemos compañeros y afiliados.- Entonces decimos que hasta del mismo partido o frente “algunos legisladores ven una cosa, y otros, ven otra”, y sabemos que no es así, sabemos que los que no quieren ver, son la “obsecuencia ruin y personificada de un gobierno anti popular y genocida que está arrasando con las capas sociales a lo largo y ancho del país” Por último, seguimos bregando por la derogación absoluta del DNU 70, que es la herramienta que hasta hoy les ha permitido el desmantelamiento del Estado y todas las troperías que relatamos, y el no voto a la nueva Ley Omnibus, porque no deja de ser mas de lo mismo. En este marco, convocamos a todos los compañeras y compañeros de todos los sectores populares y del trabajo a acompañar el plan de lucha Nacional, y si es necesario profundizarlo, en salvaguarda de los intereses de nuestra Patria y nuestro Pueblo.- SOLO EL PUEBLO, SALVARA AL PUEBLO.-Puerto Madryn, 13 de abril del 2024.-