Sastre recorrió los barrios junto a los Reyes Magos

El Intendente realizó la actividad como lo viene haciendo hace varios años, con la salvedad de ser ahora jefe comunal. “Es algo que hacemos hace mucho para esta fecha, y estar al frente de la ciudad no es una excusa para no repetirlo”, dijo Gustavo



Como cada año Gustavo Sastre realizó la tradicional recorrida por los barrios de la ciudad junto a los Reyes Magos para llegar con presentes a los chicos de todos los sectores de Madryn.

“Lo hacemos hace muchos años, y no vemos impedimento alguno para seguir realizándolo a pesar de conducir los destinos de la ciudad. Si lo hacíamos cuando militábamos, con más razón hay que sostenerlo en el tiempo. Llevamos varios años seguidos con esta propuesta, y cada año la profundizamos aún más con la visita a barrios y diferentes instituciones, junto a integrantes políticos de nuestro proyecto que se suman en forma constante con estas actividades”, indicó el Intendente.

“Muchos vecinos que visitamos el año pasado, nos decían que habían pensado que no iba a repetirse la actividad, por el hecho de que hoy nos toca estar en otro lugar. La realidad es que nunca se nos pasó por la cabeza no hacerlo. De hecho, también es una forma de agradecer. Estamos en este lugar, porque nos puso la gente, y a ellos nos debemos desde nuestra función”, señaló Gustavo.

Acompañado por un grupo de colaboradores y militantes, el Jefe Comunal recorrió varios de los barrios de la ciudad en la víspera de Reyes, con el fin de entregarles a los más chicos un regalo en esta fecha.

“Tratamos de que todos los nenes que no tienen la posibilidad, reciban un regalo. El año pasado habíamos repartido más de 1200 juguetes en Navidad, y otros mil en Reyes. Este año volvimos a hacerlo, y seguirá siendo así, sin importar qué lugar ocupemos”, admitió.

“Queremos darle continuidad al proyecto que inició Ricardo en el municipio, y que precisa de una profundización de las políticas públicas para sostenerlo en el tiempo. Está claro que cada uno tiene su impronta, agregaremos lo que haga falta, dejaremos que sigan su marcha las políticas que creemos han sido bandera en materia de inclusión, justicia social e igualdad de oportunidades” agregando que “nuestro proyecto seguirá sumando voluntades, y gente que quiera trabajar por el otro. No hablamos de personalismos, ni de gestiones unipersonales. Somos un equipo que viene avanzando hace mucho, y después de tantos años de realizar actividades en la ciudad dando una mano a todos los que podíamos, llegó el momento de que nos hagamos cargo de esa conducción y la plasmemos en una realidad. Sabemos que vamos por buen camino”, cerró.