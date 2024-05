EL INTENDENTE PARTICIPÓ DEL CENTENARIO DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN

Gustavo Sastre formó parte del evento encabezado por el presidente de la institución, Ricardo Sastre, y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. En dicha oportunidad, se inauguró el nuevo hotel boutique y la iluminación del estadio “Abel Sastre”El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, participó hoy de las actividades que se llevaron a cabo para conmemorar los 100 años de historia del Club Social y Deportivo Madryn. En dicha oportunidad, estuvo junto al presidente de la institución, Ricardo Sastre, y la máxima autoridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. En el marco del centenario, el Club Social y Deportivo Madryn inauguró la iluminación del estadio “Abel Sastre”. Además, se presentó el moderno hotel boutique, que tiene una capacidad de 40 plazas y un restaurante propio.En un emotivo encuentro, también se colocaron las placas en las que están determinados los nombres de los distintos espacios que están dentro del predio “Leopoldo Remussi”, reconociendo a referentes históricos de la institución como Ricardo “Caio” Casado (cancha auxiliar de fútbol), Pedro Alfredo Barragán (palacio junior), Orlando Pritchard (biblioteca), José Bustos (sala de masajes) y Juan Alarcón (sala de utilería).Gran crecimientoAl respecto, el Intendente dijo: “Hoy es un día de profunda emoción, ya que pudimos participar de los festejos por los 100 años de historia del Club Social y Deportivo Madryn, una institución muy querida por mí y por toda mi familia. Nos enorgullece ver el crecimiento que se ha logrado durante estos últimos años, dando hoy dos pasos muy importantes como lo son el nuevo hotel y la inauguración de la iluminación del estadio ‘Abel Sastre’”.En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: “El deporte es fundamental para poder lograr la sociedad que todos queremos y el crecimiento de los clubes es algo que a mí, como Intendente, me llena de orgullo. Estas nuevas obras van a permitir que Puerto Madryn sea sede de distintas competencias y certámenes destacados a nivel nacional”.Un orgulloPor su parte, Ricardo Sastre manifestó: “Para nosotros es un orgullo enorme que Claudio (Tapia) haya estado presente. Es muy importante, porque habla de la real federalización de este deporte, más allá de los discursos. Se trata de hechos concretos, y para nosotros era una fecha muy especial, no todos los días cumplimos 100 años”.“Hemos tenido la posibilidad de inaugurar el Hotel, la luminaria del estadio de fútbol, y realmente estamos muy conformes con los trabajos que venimos haciendo, y vamos a seguir proyectando sobre las bases de un complejo que es modelo para la ciudad, la provincia y el país entero. No hay muchos clubes con este nivel de instalaciones, y para nosotros es un orgullo más grande aún”, agregó el Presidente del Club Social y Deportivo Madryn.Los presentesEn el acto por el centenario del Club Social y Deportivo Madryn, Ricardo y Gustavo Sastre y Claudio “Chiqui” Tapia, estuvieron acompañados por quienes fueron homenajeados; autoridades de la institución; el secretario general del Consejo Federal de AFA y presidente de la Liga de Fútbol del Valle del Chubut, Javier Treuque; demás autoridades de AFA; el viceintendente Martín Ebene; todo el Gabinete Municipal; diputados provinciales; representantes de todos los clubes de Puerto Madryn y de entidades de la Comarca; socios, jugadores, hinchas y colaboradores del “Aurinegro”.