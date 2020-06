Sastre con Presidentes de Bloque por las sesiones de Legislatura

El vicegobernador mantuvo una videoconferencia con los presidentes de bloque para poder avanzar en alternativas viables de sesiones en la cámara

Esta mañana Ricardo Sastre mantuvo un encuentro mediante videoconferencia con Manuel Pagliaroni (Juntos por el Cambio), Adriana Casanovas (Frente Patriótico) y Juan Pais (Chubut Al Frente), además de personal de Presidencia de Legislatura, con el fin de poder diagramar el trabajo de los próximos días.

“La realidad es que hoy estamos acotados de muchas opciones, y la sesión presencial va a seguir dilatándose en el tiempo, mientras el Ejecutivo pretende tratar la Reestructuración de la Deuda. Con el tema de la Pandemia tenemos diputados que son factor de riesgo y no pueden exponerse en lugares donde haya mucha gente, y en las últimas horas surgió el inconveniente de que una Diputada volvía a la cordillera tras arribar de Rawson, y tiene que estar 14 días en cuarentena en su ciudad. Evidentemente esto le sucederá a cada diputado que venga a Rawson en caso de tener una sesión presencial, y luego deba volver a su ciudad de origen. Es por eso que estamos buscando alternativas”, refirió el Vicegobernador de la Provincia.

En este marco, la opción más viable sería la de realizar una sesión virtual, aunque debieran ser al mínimo dos, una para darle estado parlamentario a los temas que envió el Ejecutivo, y otra para poder tratarlos.

Sastre admitió que “hay cuestiones extra que también influyen. No queremos hacer una sesión virtual sin haber planteado esta posibilidad al gremio APEL ya que ellos llevan adelante medidas de retención por el atraso de los salarios”.

En ese orden, agregó que “hubo un compromiso del Ejecutivo de abonar los salarios del Rango 3 y 4 correspondientes a abril, en los próximos diez días. El gremio, en caso de que se depositen dichos salarios, está al tanto de la sesión virtual y si el compromiso asumido se cumple, no habrá problemas para sesionar por lo que pudimos hablar con los representantes gremiales”.

Si todo marcha dentro de los parámetros normales, podría sesionarse en forma virtual el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio, para que las medidas del Ejecutivo ingresen a la cámara, y luego reciban el tratamiento correspondiente.