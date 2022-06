Proponen declarar “Ruta Provincial” los accesos a Lagunita Salada y a Aldea Epulef

Por iniciativa de un grupo de mujeres de la comuna rural Lagunita Salada, se aprobó en la Legislatura del Chubut un proyecto que pretende declarar Ruta Provincial a los accesos de esa localidad y de su vecina Aldea Epulef.

Ambas localidades no se sitúan sobre rutas provinciales sino sobre accesos de caminos rurales y esto motivó el pedido de los vecinos de la región, ante el diputado Mariano García Aranibar, quien encabezó el proyecto en el parlamento chubutense.

“Primero hablamos con las vecinas de Lagunita, y luego lo hicimos con las autoridades y vecinos de Aldea Epulef, Colán Conhue, Cerro Cóndor, Gorro Frigio y Paso del Sapo, y todos estuvieron de acuerdo en avanzar con este pedido ante Vialidad Provincial para que esa ruta sea declarada como provincial”, explicó García Aranibar.

El motivo de esta solicitud se basa en dos aspectos. El primero se trata de una cuestión de identidad y sentido de pertenencia para ambas localidades que hoy no se ubican sobre ninguna ruta. El otro aspecto es el de mejorar la calidad de vida de los vecinos involucrados en toda la región, ya que estos caminos rurales, al cambiar su estatus a ruta provincial, tendrán una mayor intervención de Vialidad Provincial y, por lo tanto, mejorará el tránsito y la interacción de la región, que hoy, cuando las condiciones climáticas no acompañan, no pueden ser transitados.

García Aranibar mencionó que el tema fue consensuado con las autoridades de Vialidad de la provincia y que pronto estará numerada esta nueva ruta provincial.

“Desde Vialidad entendieron la iniciativa de los vecinos y acompañaron inmediatamente. Por ello, presentamos en la Legislatura un Proyecto de Declaración para sumar voluntades. Aprovecho a agradecer a todos los diputados que unánimemente aprobaron esta iniciativa”, agregó el diputado.

La Declaración de la Legislatura solicita a la Administración de Vialidad Provincial a arbitrar los medios necesarios para nombrar y enumerar como Ruta Provincial, al camino rural de acceso a Lagunita Salada, que nace en la Ruta Provincial N°49, desde el Cruce Colelache, atravesando la región del Paraje Gorro Frigio hasta el Puente Provincial, Evaristo Fernández.

Luego empalma un par de kilómetros la Ruta Provincial N° 12, para continuar hacia el este por el camino rural existente hacia Aldea Epulef, finalizando en la Ruta Provincial N° 25.