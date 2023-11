Por iniciativa de Edith Terenzi el Senado reconoce con diploma de honor a Pablo Borboroglu

El próximo martes 14 de noviembre, el Dr. Pablo Borboroglu, recibirá el Diploma de Honor del Senado de la Nación por su labor en la investigación y protección de los pingüinos y además, por ser el primer latinoamericano en recibir el Premio Indianápolis de Conservación, que otorga el zoológico de esa ciudad de Estados Unidos. El reconocimiento que recibirá ahora de parte de la Cámara Alta del Congreso surgió como iniciativa de la senadora de JxC – UCR, Edith Terenzi y obtuvo el acompañamiento de sus pares legisladores.

El pasado 16 de mayo, el científico e investigador del Conicet, fue galardonado con el premio considerado el “Nobel” de la conservación que se entrega cada dos años. El Indianápolis Prize reconoce y recompensa a los conservacionistas que han logrado avances significativos en salvar una especie animal, o varias especies, de la extinción.

Desde hace más de 30 años, Borboroglu se ha dedicado con gran esfuerzo a la activa protección del hábitat terrestre y marino de los pingüinos. Con una vasta y frondosa experiencia y compromiso en el cuidado y protección de todas las especies de pingüinos en el mundo, lideró el proceso de creación de la mayor reserva de biósfera de la Argentina que se llama Patagonia Azul y que tiene 3.100.000 hectáreas en Chubut. También trabajó en la creación de la Reserva El Pedregal en Punta Ninfas, donde se desarrollan actividades turísticas compatibles con los objetivos de conservación. Además, en el año 2009 fundó y actualmente se desempeña como presidente de la Global Penguin Society que ha protegido 32 millones de acres de hábitat marino y terrestre de pingüinos.

La senadora Terenzi consideró que “el compromiso y la dedicación de Pablo García Borboroglu para proteger a los pingüinos es admirable. Además, sus décadas de perseverancia, investigación y liderazgo inspiran profundamente a todos los argentinos, resaltando la importancia de los valores, el compromiso, el mérito y el esfuerzo como pilares fundamentales en el crecimiento, progreso y desarrollo de cualquier persona y de cualquier país”.

Por su parte, el científico galardonado expresó estar “muy feliz de que este premio sea valorado de esta manera en mi país. Es la primera vez que lo gana alguien que no es de Inglaterra, EEUU o Canadá. Nunca lo ganó nadie ni de Asia, ni de África ni de Latinoamérica y la verdad es que estoy muy feliz de poder llevarlo a Argentina. Este es un premio no solamente para mí sino para toda la gente que ha contribuido a que esto sea posible. Lo que más feliz me hace, es poder transmitir la imagen de que podemos trabajar al nivel del primer mundo, competir de igual a igual y tener estos reconocimientos por la calidad de nuestro trabajo”.

La ceremonia de entrega del Diploma de Honor se realizará el martes 14 de noviembre a la hora 15, en el Salón Azul del Palacio Legislativo en CABA.

