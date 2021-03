Legislatura suspendió la sesión por no contar con garantías de seguridad para los diputados

En la noche previa, varios domicilios de Diputados Provinciales fueron atacados por manifestantes anti mineros. En una reunión antes de la sesión, entre los presidentes de bloque y el Vicegobernador Ricardo Sastre, se decidió la suspensión

Finalmente Legislatura no sesionará hoy, y la decisión fue tomada en conjunto por el Vicegobernador Ricardo Sastre y los Presidentes de Bloque Adriana Casanovas (PJ), Manuel Pagliaroni (Cambiemos), Sebastián López (Integrando Chubut) y Juan Pais (Chubut Al Frente).

“Yo tengo que cuidar la integridad de todos los Diputados. Muchos de ellos tenían manifestantes en sus domicilios, en otras viviendas particulares de legisladores hubo destrozos desde la noche anterior. La realidad es que las condiciones no están dadas para realizar la sesión, ni siquiera de forma virtual” indicó el Vicegobernador.

En otro orden, el presidente de Legislatura, lamentó el papel que llevan adelante otros dirigentes políticos, en este contexto difícil que se atraviesa.

“No nos olvidemos que durante el Gobierno de Macri, se realizó un encuentro Pro Minero en Telsen en el año 2017. El principal orador de aquel día, y promotor de la minería en Chubut, fue Carlos Linares, que hoy preside el PJ y que ahora durante el Gobierno de Alberto Fernández, se ha transformado en opositor de la misma actividad que impulsaba. Vive tirando leña al fuego. Pasó de encabezar aquel encuentro en la meseta con funcionarios del Gobierno anterior, a publicar un Twitter para difamar a diputados y distintas autoridades provinciales. La verdad que el papel de Linares es lamentable, y siendo presidente a nivel provincial de un partido, es una irresponsabilidad muy grande”, dijo Sastre.

Finalmente la sesión de hoy no se llevará a cabo, y se continuará con el cronograma ordinario las próximas semanas.