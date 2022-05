Le hackearon la cuenta a jubilado y se gastaron los fondos en videos de Only Fans y hamburguesas de McDonald’s

Un jubilado denunció que le hackearon la cuenta del Banco y gastaron fondos en hamburguesas, helados y videos de OnlyFans.

Un hombre de Puerto Madryn denunció un fraude en su cuenta de bancaria: su home banking fue hackeado, su caja de ahorros vaciada y el dinero gastado en hamburguesas de McDonald’s, helados y en suscripciones para videos de Only fans.

El hombre se percató de que fue víctima del hackeo cuando revisó su cuenta bancaria y descubrió que no tenía saldo. En el resumen vio que el dinero fue utilizado para comprar hamburguesas de McDonald’s, en una heladería y en suscripción a videos de Onlyfans.

“Tiene una caja de ahorros en el Banco Nación, sueldo de jubilación, en la cual me aparecen débitos de distintos lugares, pagos al extranjero, como Reino Unido, por ejemplo; los Onlyfans; después aparece una Heladería de La Plata, y un Mac Donald que no sé de donde es, y me cobran por operación por moneda extranjeras, operaciones y transacciones que nunca hice”, indicó en su denuncia realizada en el Ministerio Público Fiscal.

Para estar atento a posibles robos o hackeos, desde la Fiscalía alertaron que “ninguna identidad bancaria le va a solicitar telefónicamente un cambio de clave. Y si está por realizar una operación que le genera alguna duda, consulte antes con el teléfono de atención al cliente del banco”.