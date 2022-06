Joven madrynense a bordo del buque escuela fragata ARA “Libertad”

“En cada puerto, uno representa al país, y es un gran orgullo”

El joven chubutense Agustín Armando Carreras es uno de los 92 Guardiamarinas en Comisión de la Armada Argentina que están realizando el 50º Viaje de Instrucción para culminar su formación profesional a bordo del buque escuela fragata ARA “Libertad”.

En navegación – Agustín Carreras nació el 8 de julio de 1998 en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, donde vivió junto a sus padres y 3 hermanas, hasta que tomó la decisión de ingresar a la Escuela Naval Militar en el 2017 para ser oficial de Marina.

Lo conecta a la Institución su padre, quien fue Cabo Principal Infante de Marina y Veterano de la Guerra de Malvinas. Agustín relata que cuando estaba por terminar el secundario tenía pensado estudiar kinesiología, pero una charla con él lo cambió todo.

Comenzó a indagar, se acercó a la Delegación Naval de Trelew y se anotó. Se preparó durante un tiempo y rindió el examen de ingreso.

Agustín cuenta que de su infancia tiene los mejores recuerdos, jugando en la plaza a la pelota con sus amigos y cuando se juntaban ya más de adolescente. Asistió al jardín de infantes que la Armada Argentina tenía en Puerto Madryn, realizó la primaria en el colegio Nº 42 y la secundaria en la Nº 741. Siempre que puede, vuelve a su casa a visitar a su familia, amigos y sobrinos, que además lo acompañan en fotos, donde vaya.

Hoy se encuentra navegando a bordo de la fragata rumbo a Cuba. El buque escuela zarpó del Apostadero Naval Buenos Aires el 30 de abril y su 50º Viaje de Instrucción lo llevará a recorrer países de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa.

El día de la zarpada, el Guardiamarina en Comisión Carreras subió a los palos de la embarcación como gaviero y tuvo la posibilidad de que sus padres estuvieran allí para verlo: “Fue emocionante, es lo que quería, que ellos me vieran. Fue un sueño cumplido, mi padre dice que está orgulloso, y mi madre emocionada, siempre dice que soñaba con que ingresara a la Armada”.

Durante los días de navegación, la instrucción y el adiestramiento de los guardiamarinas en comisión y de los tripulantes es permanente. Entre las prácticas diarias se destacan los ejercicios de lucha contra incendios, de control de averías y rol de abandono, las maniobras de velas y la maniobra de gobierno del buque desde estaciones secundarias. Además, los cadetes reciben clases en los diversos cargos a bordo y realizan prácticas en los mismos, para complementar su formación profesional.

En navegación, el joven madrynense afirmó que: “Este viaje permite conocer y poner de manifiesto la vida que uno eligió, que es la vida en el mar. Me encanta navegar, estoy muy feliz y motivado. Trato de dar lo mejor de mí y, sobre todo, de aprender lo más posible, ya que ésta es una gran oportunidad”.

Como anécdota imborrable, Agustín recordó una navegación por el sur del país, en los Canales Fueguinos: “Miraba el paisaje y no lo podía creer. Lo mismo me pasó ingresando a Río de Janeiro, en otra oportunidad, me di cuenta que había tomado una gran decisión de vida… la gente esperándonos, entrando con los otros buques, parecía que estaba viviendo una película”.

“Ahí uno dimensiona que, en cada puerto, uno representa al país, y eso es un gran orgullo”, destacó.

50° Viaje de Instrucción de la fragata ARA “Libertad”

El buque escuela de la Armada visitará 11 puertos extranjeros del Caribe, América y Europa, regresando al país en septiembre. En lo que va del 50ª Viaje de Instrucción lleva visitados Fortaleza (Brasil), Castries (Santa Lucía) y Santo Domingo (República Dominicana).

Visitará los puertos de La Habana (Cuba), Veracruz (México), Baltimore (Estados Unidos), Dublín (Irlanda), Saint Malo y Toulon (Francia), Cádiz (España) y Salvador de Bahía (Brasil).

La tripulación de unas 300 personas está compuesta por oficiales y suboficiales; guardiamarinas en comisión de la Escuela Naval Militar (de las promociones 150° y 151° del Escalafón Comando Naval, 85° y 86° del Escalafón Infantería de Marina, 106° y 107° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia); e invitados de institutos de formación de la Armada, de otras Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas, de Armadas extranjeras y del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

El primer puerto del itinerario fue Fortaleza, luego de 14 días de navegación. Allí, una comitiva encabezada por el Comandante de la fragata, Capitán de Navío Carlos Pedro Schavinsky Trinchero, realizó un homenaje en el monumento recientemente inaugurado al Almirante Tamandaré, máximo héroe naval y prócer de la Marina de Brasil. En la ciudad brasileña, la fragata abrió sus puertas para que pudiera conocer y recorrer sus cubiertas la comunidad argentina que reside en el Estado de Ceará y su población local.

El 26 de mayo, la “Embajadora de los Mares” llegó a Castries. Previo a su ingreso a puerto, celebró a bordo el 212º aniversario de la Revolución de Mayo: un acto que inició con la entonación del Himno Nacional ejecutado por el bandín de música de la fragata, para luego pasar a las tradicionales tres voces de “Viva la Patria”.

En Castries, la fragata también celebró un nuevo aniversario de la afirmación de su pabellón acontecido el 28 de mayo de 1963, con una ceremonia y alocución por sus 59 años. Es la primera vez que la fragata visita Santa Lucía, país de las Antillas Menores en el Mar Caribe. Allí, los tripulantes conocieron sitios de valor histórico y cultural, y la población pudo visitar la embarcación argentina.

En Santo Domingo, República Dominicana, la fragata se sumó a la flota de Grandes Veleros que participa del evento náutico “Velas Latinoamérica 2022”, encuentro del que la fragata participó durante los primeros tres puertos del recorrido–Río de Janeiro, Montevideo y Mar del Plata—antes de emprender este Viaje de Instrucción.

En este momento, el buque escuela de la Armada se encuentra navegando hacia Cuba, adonde se prevé que arribe el próximo 13 de junio.