EN SU DISCURSO DE APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS, SASTRE DESTACÓ LA CONSOLIDACIÓN DE PUERTO MADRYN COMO POLO EXPORTADOR DE LA PATAGONIA

El Intendente encabezó el acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Cine Teatro Auditorium. En dicha oportunidad, el Jefe Comunal brindó un detalle pormenorizado de todo lo que se hizo durante el 2023 y también todo lo que está proyectado de cara al 2024En las instalaciones del Cine Teatro Auditorium, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó el acto de apertura de las sesiones ordinarias para el periodo 2024 del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Con un pormenorizado detalles de lo que sucedió en el 2023 y con anuncios de lo que ocurrirá durante el año en curso, el Jefe Comunal remarcó la importancia de estar junto a los vecinos.Uno de los anuncios más importantes fue el de la creación de un fideicomiso donde el fiduciante será el Estado municipal y el fiduciario será una entidad mixta, que se encargará de administrar los recursos públicos para completar un cronograma de obras elaborado según las necesidades de la ciudad, con criterio de prioridad e importancia en su ejecución dentro del ejido de Puerto Madryn, como labores de pavimentación, construcción y reconstrucción de veredas y plazas públicas. Esto le va a permitir al Municipio optimizar la gestión de recursos, separando los bienes del fideicomiso de la Administración Pública general, facilitando la ejecución de proyectos específicos, reduciendo la burocracia y mejorando la eficiencia.Según mencionó el Intendente, esta iniciativa tendrá un estricto proceso de controles y auditorías externas, aumentando la transparencia en la rendición de cuentas, previniendo el uso ineficiente de los fondos públicos. Además, habrá exoneración de requisitos tributarios, gozando de algunos beneficios fiscales, como la exención o reducción de impuestos, tasas o contribuciones. Los fondos para la integración del patrimonio será con diferentes fuentes de recursos: aportes del Estado o de entidades públicas; aportes de inversores privados; créditos de organismos multilaterales, bancos o entidades financieras, nacionales o extranjeras; emisión de títulos negociables y demás herramientas.Diálogo con ProvinciaEn la continuidad del discurso, el Jefe Comunal remarcó: “No vamos a renunciar a obras y proyectos que con financiamiento nacional hemos logrado incorporar a los presupuestos. Tenemos licitados para ser ejecutados dos Centros de Desarrollo Infantil, el SISU en el barrio Presidente Perón, la Circunvalación, la Nave de Reciclaje, el Parque de la Ciudad y la Casa Joven. También los proyectos del Colector Cloacal Oeste y la Plana de Tratamiento Sur”.En otro orden, Sastre manifestó: “A través del diálogo, acompañaremos al Gobierno Provincial. Somos disciplinados a la voluntad de las mayorías y estaremos junto al gobernador Ignacio Torres cuando nos necesite. Así también, requeriremos que esté de nuestro lado cuando recurramos con los papeles de la historia de justicia que merece la ciudad”. “Una de ellas es la Coparticipación, por la que venimos bregando hace años, con los primeros reclamos de Ricardo (Sastre) a los que le dimos la necesaria continuidad. Debemos recibir la Coparticipación que nuestro crecimiento demográfico requiere y, afortunadamente, hemos comenzado nuestro diálogo al respecto con el gobernador Ignacio Torres. Somos optimistas, ya que sabemos que quien está dispuesto a escuchar es porque está dispuesto a responder”, agregó.Distintas áreasEn cuanto a la labor de las distintas áreas, el Intendente comenzó diciendo: “Durante este año 2024 en materia de Ecología y Protección Ambiental, vamos a continuar mejorando y optimizando las distintas acciones que ejecutamos desde hace años. Seguiremos generando un ambiente limpio y sano, creando un ecosistema que permita una sinergia de vida entre las distintas actividades que impulsan, a su vez, una ciudad creciente y pujante”.Además, indicó: “Las obras continuarán en Puerto Madryn y, ante la decisión del Gobierno Nacional en esta materia, vamos a constituir un fideicomiso público, donde el fiduciante será el Estado y el fiduciario será una entidad mixta, que se encargará de administrar los recursos públicos para completar un cronograma de obras elaborado según las necesidades de la ciudad, como pavimentación, construcción y reconstrucción de veradas y plazas”. “No hay plata, es verdad. Pero también es una verdad innegociable que vamos a seguir creciendo. Vamos a continuar buscando y gestionando las herramientas que sean necesarias para no detenernos ni demorarnos en el crecimiento ordenado, justo y sostenible”, afirmó.Perspectiva de géneroEn otro orden, Sastre dijo: “Con una perspectiva integradora para resguardar y restituir derechos de nuestra comunidad, ya estamos construyendo el Centro Integral de la Mujer y la Niñez en Puerto Madryn. De cara a este año, se trabajará en cuatro grandes líneas: prevención, atención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y las diversidades”. Asimismo, afirmó: “Desde los Centros de Primera Infancia, tuvimos la alegría de iniciar el Ciclo Lectivo 2023 con una matrícula de 426 niños y niñas desde 45 días a dos años de edad y en la actualidad contamos con una matrícula de 520”.En uno de los anuncios más importantes, sostuvo: “En materia de salud, hemos aprendido mucho y realizamos una gran cantidad de acciones que replicamos en todos los barrios de Puerto Madryn a través de nuestra Unidad Móvil de Atención Primaria de la Salud. Además, en los próximos días, vamos a estar inaugurando el Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio Solana de la Patagonia”.Fortalecimiento de la educaciónEn materia de educación, el Jefe Comunal aclaró: “Queremos resaltar que nuestras escuelas municipales son un orgullo de estas últimas gestiones. Son establecimientos con una matrícula que año tras año consolida su crecimiento. Tenemos dos escuelas primarias, una secundaria y cinco Centros de Desarrollo Infantil, junto al Club de Ciencias y el Instituto Municipal de Inglés, conformando una oferta educativa municipal amplia y abarcativa”.“Propondremos la Escuela del Mar, que en forma íntegra y sustentable desarrolle propuestas versátiles en biología marina, deportes acuáticos, pesca y acuicultura. Quiero anunciar el inicio de las gestiones del terreno sobre la calle Dorrego para la actual Escuela Secundaria N°7732 con orientación en Ciencias Naturales, que actualmente está funcionando en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, con 260 alumnos y 80 docentes”, agregó.Producción e inversionesEn materia productiva y de generación de empleo, manifestó: “Seguiremos articulando de forma dinámica con los diferentes sectores productivos para generar capacitaciones, congresos o formaciones especiales con mayor demanda, siendo puentes entre la industria y los institutos de formación y universidades. De esta manera, vamos a consolidar a nuestra ciudad como un polo educativo de capacitación y referencia”.Asimismo, indicó: “Durante la gestión de Ricardo (Sastre) se concretó el arribo a Puerto Madryn de la empresa Trivium, posicionándonos como un polo exportador destacable. Hace pocos días estuvimos con el gobernador Ignacio Torres, donde se nos presentó un proyecto de ampliación de la inversión en la ciudad para duplicar su producción de discos de aluminio, lo cual generará una gran cantidad de puestos de trabajo”.Balances al díaBrindando detalles sobre la situación económica del Municipio, precisó: “En cuanto a la rendición anual de cuentas, al día de la fecha, los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 han sido cerrados satisfactoriamente por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, contando con los presupuestos aprobados de los cuatro ejercicios correspondientes a mi primera gestión”.Además, detalló: “En cuanto al ejercicio del año 2023, el mismo será presentado en los plazos correspondientes para su aprobación. Asimismo, para el actual ejercicio 2024, ya nos encontramos trabajando con el recientemente creado Tribunal de Cuentas Municipal, poniendo a disposición toda la información requerida por el mismo, marcando un hecho histórico para Puerto Madryn”.Uno de los principales destinos turísticosEn materia de turismo, el Intendente recordó: “Dije hace muy poco que quiero ser recordado como el Intendente que consolidó las políticas que hicieron que el turismo sea una de las principales industrias de la ciudad. Pasamos de estar entre los 20 destinos del país a ser una de las cuatro ciudades más elegidas para vacacionar dentro de la República Argentina. Logramos mucho, pero no nos vamos a conformar, sino que vamos a continuar trabajando con el sector privado para que esta industria crezca aún más, porque somos conscientes que no tiene techo”.Además, agregó: “Durante los últimos siete meses del año 2023, Puerto Madryn recibió a más de 127.000 turistas, gracias al gran trabajo articulado con el sector privado, la promoción constante y el crecimiento de la conectividad aérea”.AgradecimientosSobre el final de su discurso, Sastre aprovechó para realizar distintos agradecimientos y reconocimientos personales: “Quiero agradecer especialmente a mi familia, a mi esposa Natalia y a mis hijos Delfina y Thiago, incondicionales en el acompañamiento cotidiano. También a mis hermanos Nelson y Ricardo. A mi madre Rosa, docente de alma en el aula, en la casa y en la vida. Desde su cuerpo pequeño supo con grandeza indicarnos el camino que nos convierta en mejores hombres cada día”.“A mi padre Abel. Pasa el tiempo y no sé cómo precisar su recuerdo. No encuentro las palabras justas para describir su rostro iluminado que nunca se apagará en ese camino que emprendió hacia la eternidad. Extraño a Abel, todas las horas, todos los días. Todavía me hace falta, todavía quiero que esté conmigo”, enfatizó.Compromiso y orgulloFinalmente, el Intendente dijo: “Recientemente dije que sentía el orgullo de asumir una de las responsabilidades más grandes que me ha tocado en la vida: ser Intendente de la ciudad que amo. Esta etapa impone nuevos desafíos que asumí con actitud, responsabilidad, respeto, seriedad y honestidad”.

