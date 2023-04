“En la Armada Argentina, vivo nuevas experiencias todo el tiempo”



Micaela Escalera presta servicios en la Armada desde hace 10 años y acaba de vivir

su primera experiencia antártica. La joven chubutense de 29 años formó parte del

Grupo Aeronaval Embarcado a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.

Ushuaia – La Cabo Principal Aeronáutica Micaela Andrea Escalera regresó de la

segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 2022/23 (CAV) que la llevó a vivir

una de las experiencias más importantes para los integrantes de la Segunda

Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros (EAH2) a la que pertenece desde que ingresó

en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA) en el 2012.



Antes de llegar al continente blanco, en 2022 Micaela viajó a la ciudad de Bariloche

durante la temporada invernal para realizar el ejercicio Nevada que consiste en un

adiestramiento en zona fría y de montaña para pilotos, tripulaciones, y mecánicos de

vuelo, a fin de recrear las condiciones y características de los vuelos que se realizan

en la Antártida.



Este ejercicio fue la puesta a punto para que durante la primera y segunda etapa de la

CAV 2022/23, la Cabo Principal integrara el Grupo Aéreo embarcado (GAE) a bordo

del “Almirante Irízar”, junto a pilotos, oficiales técnicos, y suboficiales a cargo del

mantenimiento de las aeronaves. El grupo es liderado por el Comandante de la EAH2,

Capitán de Corbeta Juan Antonio Prados.



El hangar del “Irízar”, que cobija a dos helicópteros Sea King de la escuadrilla, se

convirtió en su nuevo lugar de trabajo e implicó desafíos diferentes a los que se le

presentan en la rutina cotidiana de su Escuadrilla, con asiento en la Base Aeronaval

Comandante Espora.



Por su orientación Aviónica y durante los vuelos programados, la oriunda de Rawson

se encarga de la inspección y verificación del funcionamiento de los sistemas de

comunicación, internos y externos, y de navegación de las aeronaves: “Hacemos el

mantenimiento, y una vez en marcha la aeronave, quedamos atentos a las

comunicaciones externas que mantienen los pilotos con tierra o el buque y, asimismo,

dentro de la cabina durante los vuelos”.



Estando en el continente blanco esto cambia, asegura, y cumplió además de sus

tareas en tierra, funciones como tripulante de vuelo, es decir, como ayudante

mecánico: “Si es mi turno de volar me mantengo en la parte de atrás de la cabina del

helicóptero, a fin de controlar lo que es el enganche y la estabilidad de la carga

durante el vuelo de traslado desde el buque hacia las bases antárticas”.



Cabe destacar que los helicópteros son de vital importancia para brindar el apoyo

logístico y de abastecimiento a las bases conjuntas argentinas, por su capacidad de

transportar carga de hasta 2.700 kilogramos y trasladar a 11 personas a bordo.

Al llegar a las bases antárticas, sobre todo en Marambio y, la más alejada de la

península, Belgrano II, “la tarea se intensificó por el clima, pero se hace llevadero

porque nos ayudamos entre todos”, dijo Micaela. “Y como soy del sur, me adapto

bastante fácil al frío también”, agregó.



Micaela refirió que esta comisión es la tercera en su carrera desde que ingresó a la

ESSA. Estuvo al inicio de su experiencia profesional en la Base Aeronaval “Punta

Indio”, en el partido bonaerense de Verónica; después en Bariloche en el ejercicio

Nevada, y ahora la Antártida.



Conocer el continente antártico desde una aeronave



Estando en el helicóptero Sea King como tripulante de vuelo, Micaela describió con

emoción el recuerdo de estar volando y observando por la puerta de carga la

inmensidad blanca: “Ves todo blanco hasta el horizonte… una pequeña luz celeste, y

de vuelta todo el cielo blanco”.



“Me impresionó mucho la inmensidad del hielo y tener 24 horas de luz. Es hermoso

porque es totalmente diferente a lo que uno conoce”, destacó.



También relató una de sus mejores anécdotas cuando al finalizar en Ushuaia la

primera etapa de campaña, los Sea King decolaron hacia la Estación Aeronaval

Ushuaia (ETAU) para tareas de mantenimiento en sus sistemas.



Ella formaba parte de ese grupo de mantenimiento que se trasladó en bote hasta la

ETAU. El viento y el oleaje provocó que todos llegaran mojados a la costa, incluso sus

pertenencias: “Pero bueno, lo importante es que pudimos cumplir la tarea asignada y

que los grupos de trabajo son muy buenos, donde prevalece el compañerismo y uno

aprende de todo. Son experiencias nuevas”.



A más de 4 mil kilómetros de su Rawson natal



Micaela no imaginaba un destino en la Armada, aunque desde chica le llamaba la

atención la tecnología y mientras finalizaba el secundario en Rawson, pensaba

trabajar en algo relacionado con aviones. Conoció en esa época al Suboficial Primero

Medrano, quien le comentó sobre la existencia de la Aviación Naval y que cerca de

Rawson, la Armada contaba con una base aeronaval.



Así fue como llegó a la Oficina de Incorporación de Trelew, le brindaron información, y

presentó los papeles para el ingreso a la Armada: “Siempre me llamó la atención lo

relacionado a la electrónica, es así que cuando vi en la cartilla los diferentes

escalafones navales me entusiasmé con la especialidad”.



Confiesa que la decisión de ingresar a la Armada, tomó por sorpresa a su familia,

“pero me apoyaron y los tuve siempre conmigo a pesar de la distancia”.

Su primer destino fue la Segunda Escuadrilla de Helicópteros y es donde aún se

encuentra. Vive en Bahía Blanca, cerca de Espora donde está la Escuadrilla y cuando

puede, vuelve de visita a Rawson.



En su ciudad natal se encuentra su familia materna, su mamá Norma, quien es

inspectora de pesca de la Nación y uno de sus hermanos Ezequiel, quien trabaja en el

puerto de la ciudad.



Completan la familia, su papá Manuel que vive en Comodoro Rivadavia, su hermana

Paula que estudia en Córdoba y 4 hermanos más, dos por parte de madre y dos de

padre, quienes viven en Rawson y Mar del Plata.



Micaela reconoce que lo que más extraña de su ciudad son las salidas familiares en

las que iban todos al dique Florentino Ameghino para acampar el fin de semana y

comer los asados de su abuelo: “El lugar del que uno proviene, es el más lindo de

todos, sonríe Micaela. La ciudad es chica pero muy acogedora, con una playa

hermosa para poder disfrutar, descansar y despejarse”.



Transitó su niñez en el barrio Río Chubut e hizo la primaria en la Escuela Nº 20. De

adolescente se mudó al barrio 3 de abril y finalizó el secundario en el Comercial de

Rawson.



“La Armada Argentina desde un principio, te cambia completamente la vida”,

exclamó. “A partir de allí, tenés nuevas experiencias todo el tiempo y conocés siempre

gente nueva. Apreciás cosas que antes quizás no lo hacías, como la familia y el

tenerlos cerca; aunque estando sola y lejos de mis seres queridos, la Armada también

me ayudó a conocerme mejor”, reflexiona y concluye la Cabo Principal Aeronáutica de

Chubut.