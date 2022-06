En el Día Mundial de los Océanos, el famoso documental producido por dos argentinos, se exhibirá en Londres.

Para celebrar y conmemorar el Día Mundial de los Océanos de este año, la productora británica Ocean Souls Films, está organizando un evento de proyección del premiado documental “Ocean Souls”, en el icónico Museo de Historia Natural de Londres.

La película ha ganado 16 premios internacionales y ha inspirado a miles de personas a proteger y asegurar el futuro de la familia de cetáceos

El evento tendrá lugar el 8 de junio, en el marco del Día Mundial de los Océanos, y participarán el curador de Mamíferos en el Museo de Historia Natural y los miembros clave del equipo de producción realizarán una sesión de preguntas y respuestas. También se anunciarán algunas noticias emocionantes y exclusivas sobre la próxima película, que se estrenará a finales de este año que se centra en un tema muy importante de conservación de los océanos.

Ocean Souls Films Ltd UK and Wildlife Media USA en asociación con The Claude and Sofia Marion Foundation, es un documental de 58 minutos, que reunió a más de 100 cineastas y los mejores científicos y expertos en una colaboración sin precedentes, para realizar un viaje conmovedor e inspirador al fascinante mundo de los cetáceos.

El film, dirigido por Philip Hamilton y con la participación de los productores argentinos Martín Moscovich y Jerusa Pradi es una extraordinaria colaboración de más de 100 cineastas, científicos y expertos. Destaca nuevos descubrimientos científicos y los combina con un exquisito trabajo de cinematografía.

El director y productor Philip Hamilton dijo: «En Ocean Souls reconocimos lo poderoso que fue convocar a la comunidad de los océanos en torno a un proyecto común, muy similar a lo que fue el concierto Live Aid, que reunió a los mejores músicos del mundo. Del mismo modo llegamos a toda la comunidad y quedamos encantados cuando más de 100 cineastas se presentaron para el proyecto, así como científicos y expertos de renombre. En el Día Mundial de los Océanos de este año, además de volver a disfrutar de “Ocean Souls”, vamos a ver como primicia, el tráiler de nuestra próxima película. Estamos deseando que llegue el día para dar la bienvenida a nuestros huéspedes y celebrar el día de los océanos del mundo y sus habitantes”.

El documental está disponible para verse ondemand ingresando a https://www.oceansoulsfilms.com/

Hasta el momento, “Ocean Souls” ha sido reconocido con los siguientes premios:

Wildlife Conservation Film Festival: Best Ocean Film

International Ocean Film Festival: Wildlife Award 2021

Docs Without Borders Film Festival: Best of Show

Lonely Wolf Film Festival: Best Nature Documentary & Best Cinematography

Accolade Global Film Festival: Best of Show & Award of Excellence in Nature Wildlife

Accolade Global Film Humanitarian Awards: Outstanding Achievement Award

Vegas Movie Awards: Best Documentary Feature

Vegas Movie Awards: Social Awareness Award

Vegas Movie Awards: Best Director Feature Award

Vegas Movie Awards: Best Trailer

London Independent Film Awards: Best Picture & Best Documentary

Cannes International Independent Film Festival: Grand Prize and Best Cinematography

New York Movie Awards: Honourable mention for Feature Documentary

El documental incluye imágenes exclusivas filmadas en el mar Argentino (Ballena Franca Austral, Delfín oscuro y Tonina patagónica) y se desarrolla en base a cinco temas principales:

Emociones: los cetáceos experimentan: felicidad, dolor, sufrimiento, duelo, diversión y altruismo.

Lenguaje: a través del silbido, melodía, clics audibles, vocalización y lenguaje corporal los cetáceos se comunican y sobreviven gracias a ello.

Organización social: se puede aprender cómo viven en familia, los roles y jerarquías, amistades. Se puede observar cómo algunas especies tienen nombres personalizados, y hasta cómo unos “hablan” sobre otros en sus “conversaciones”.

Inteligencia: las diferentes especies llevan consigo experiencia, memoria y mucha información que se ha transmitido de generación en generación, su inteligencia es revelada en la resolución de nuevos problemas, aprendizaje, estrategia y juicio para adaptarse al contexto.

Interacción humana y un mensaje: el documental sin duda resulta conmovedor a lo largo de todo el relato. Nos deja mucho más que un mensaje de conciencia ambiental. Nos interpela desde lo emocional y lo espiritual , nos anima a re- pensarnos como seres que compartimos un mismo hogar, nos hace pensar en que el concepto de familia es tan extenso como el océano mismo.

Ocean Solus, presenta un encuentro muy cercano entre el alma del ser humano y la de los cetáceos. Provoca emoción, autoreflexión. Se puede ver en el relato, que el impacto del encuentro entre el hombre y una ballena produce un quiebre, una vivencia única, donde el ser humano experimenta sentimientos tan profundos como la compasión, el respeto y hasta el perdón.

Ocean Souls es un proyecto sin fines de lucro donde los productores ejecutivos se unieron de manera altruista para apoyar este documental con el fin de crear conciencia. Es apta para todo público. Si alguna vez la película llegase a ganar algún lucro, todo va a ser destinado a Wild Life Media Org. y a promocionar la conservación del océano.

Bienvenidos a esta travesía emotiva e inspiradora al fascinante mundo de los cetáceos.