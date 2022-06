“EL COBRO DE PLUS MEDICO ES ILEGAL. DENUNCIELO” : El Ministerio de Salud no cumple con la Ley que prohibe el “plus medico” por falta de presupuesto

La Delegación Puerto Madryn de la Oficina Anticorrupción a cargo del Dr. Eduardo Conde solicitó al Ministerio de Salud información precisa en orden al cumplimiento de lo expresamente normado en la XVIII nro. 101 del Digesto Jurídico, en cuanto dispone la prohibición en todo el territorio de la provincia del cobro del “PLUS MÉDICO” a toda persona física o jurídica como retribución por los servicios prestados por los profesionales del arte de curar y ramas anexas.

Asimismo, se pidió información acerca de la creación de un cuerpo de inspectores a los fines de controlar en los establecimientos de salud públicos y privados el cumplimiento de la ley, respecto de la prohibición mencionada.

Por último, la ley dispone que el Ministerio de Salud deberá proveer cartelería a todos los establecimientos médicos para ser estampadas en sus paredes con la leyenda “EL COBRO DE PLUS MEDICO ES ILEGAL. DENUNCIELO”, indicando asimismo los lugares y el modo en que los afectados deben hacer las denuncias respectivas. Sobre este particular se solicitó información sobre las razones por las cuales no se observa la presencia de dicha cartelería en los centros de salud.

El Ministerio respondió la consulta, señalando que la ley no fue implementada y a la fecha no se cuenta con el cuerpo de inspectores ni con la movilidad necesaria por la ausencia de previsión presupuestaria dentro del área de salud al tiempo de su sanción, año 2019, en tanto que posteriormente, desde el año 2020 rige a nivel provincial y nacional la emergencia sanitaria por el Covid 19, por lo que todo el presupuesto estuvo destinado a su atención.

Finalmente señala que se prevé la implementación de la ley a la brevedad.

Respecto de la cartelería a distribuir en los centros médicos, con la leyenda mencionada e instrucciones al paciente sobre el procedimiento para denunciar, nada dijo la autoridad de aplicación en su respuesta.

En síntesis, la ley no se cumple, y el plus médico es moneda corriente en cada ámbito de la salud pública y privada, circunstancia en extremo gravosa que amerita una atención urgente.

Esta Delegación evaluará las acciones a seguir sobre el particular.