Chubut junto a provincias de la Patagonia gestiona ante Nación la reducción de derechos de exportación de lanas

asdfg Arreo de ovejas raza merino para la esquila en la estancia La Nicolasa en la región cordillerana sur de la provincia de Chubut, cerca de la localidad de Lago Blanco, a pocos kilómetros de la frontera con Chile. Octubre 2003 Patagonia Argentina Foto Diego Giudice/Archivolatino.com <Rodeo of Merino sheeps for they shear in La Nicolasa ranch in Chubut province, near Lago Blanco town, few kilometers from the border with Chile. Patagonia Argentina Oct 2003 Photo Diego Giudice/Archivolatino.com *Argentina ¡lug ¡eco oveja esquila 'shear chubut patagonia estancia asdfg