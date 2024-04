A PESAR DE LA GRAN CANTIDAD DE MILÍMETROS CAÍDOS DE LLUVIA, LA CIUDAD RESPONDIÓ DE BUENA MANERA Y NO HUBO MAYORES INCONVENIENTES

Más allá de las calles dañadas por la lluvia fuerte y constante que se vivió en Puerto Madryn durante las últimas horas, no se registraron inundaciones considerables y se notó una realidad mejor en comparación con oportunidades anteriores. Desde el Municipio se trabajó arduamente en tareas previas, durante la contingencia y ya se está diagramando el plan de reparación en los distintos sectoresDesde la tarde de ayer y hasta pasado el mediodía de hoy, se registraron fuertes lluvias y vientos en Puerto Madryn, registrando una caída total de 62 milímetros acumulados. Asimismo, a pesar de la gran cantidad de agua, la ciudad respondió de buena manera, sin desarrollarse grandes inundaciones ni complicaciones mayores, tal como ocurría en otros momentos.Esto es resultado del gran trabajo previo que se realizó para adecuar las bocas de tormenta, los pluviales y las salidas al mar. Además, durante todo el período de lluvia, se realizaron labores para atender a los requerimientos de los vecinos que fueron afectados.Lógicamente, las calles terminan siendo las más afectadas por las considerables precipitaciones vividas durante las últimas horas, teniendo en cuenta también que muchas están sobre el cauce natural del agua. No obstante, desde el primer momento, equipos de las distintas áreas del Municipio están coordinando acciones para diagramar la reconstrucción de las distintas arterias, atendiendo primero a aquellas que estén con mayores complicaciones.AgradecimientoAl respecto, el Intendente dijo: “Durante las últimas horas vivimos una lluvia muy fuerte en Puerto Madryn, con unos 62 milímetros acumulados. Gracias al gran trabajo previo que realizamos y la atención para quienes nos necesitaban durante toda la contingencia, no sufrimos mayores inconvenientes en la ciudad. Lógicamente, las calles sufrieron daños, pero desde muy temprano estamos coordinando con las distintas áreas involucradas un diagrama para poder reparar las arterias en el menor tiempo posible”.En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: “Esto es producto de un gran trabajo y estoy muy agradecido con lo que se hizo. Quiero reconocer y poner en valor la labor de cada uno de los agentes municipales que formó parte de estas acciones, incluyendo personal de distintas secretarías y asociaciones vecinales. Además, agradezco a los vecinos que hicieron su aporte y que atendieron a las recomendaciones que realizamos”.Las estadísticasDesde las primeras horas del lunes y hasta pasado el mediodía de hoy, el Municipio realizó unas 340 intervenciones, generando respuestas directas a vecinos de los distintos sectores de Puerto Madryn. Las mismas se efectuaron a través de los Centros de Gestión Barrial, distintas asociaciones vecinales, personal de Protección Civil y la sede central de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.Cabe destacar que no se registraron personas evacuadas de sus respectivos domicilios.Distintas áreasVale remarcar que durante estas jornadas, realizaron arduas labores agentes de las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Ambiental, Desarrollo Comunitario y Hacienda; las subsecretarías de Desarrollo Comunitario y de Prevención y Protección Ciudadana; la Dirección de Tránsito y Transporte; la Oficina de Asociaciones Vecinales; Protección Civil y la Asociación de Bomberos Voluntarios.