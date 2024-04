Sastre encabezó el acto por un nuevo aniversario dela Gesta de Malvinas

El acto se realizó en el Monumento a los Héroes y Caídos en la Guerra, sobre Avenida Rawson, con el acompañamiento de cientos de vecinos. Además, el Intendente también participó de la tradicional Vigilia en la noche del 1 de abril: “Nos habrán quitado ilegítimamente la tierra. Lo que nunca nos quitarán es la fuerza de volver a tenerla”, dijo SastreUn nuevo 2 de abril en el calendario. Ya 42 años de aquella Gesta en la que cientos de soldados desembarcaron en las Islas, y meses después aquellos héroes fueron recibidos en el Muelle Almirante Storni por todo el pueblo madrynense, al descender del Buque de Guerra “Canberra”.Para la ciudad es una fecha muy cara a los sentimientos. De hecho, de ella se desprenden otros acontecimientos, como el Día que Madryn se quedó sin pan, el 19 de junio de 1982; y el Madrynazo, el 10 de septiembre de 1984.Del acto en nuestra ciudad, junto al Intendente Sastre, participaron los integrantes del Gabinete Municipal, escuelas primarias y secundarias representadas por sus respectivas banderas de ceremonia, fuerzas de seguridad como Policía Federal, Armada Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia, y también ex Combatientes de Malvinas, Bomberos Voluntarios, CEPA, y representantes de entidades sociales, civiles, gremios, sindicatos, Asociaciones Vecinales y Centros de Jubilados, entre otros.La noche previa al acto, también con la presencia del Intendente Sastre, se realizó la vigilia con la presentación de artistas madrynenses en el mismo escenario del acto central, cumpliéndose la edición número 23 desde aquel primer encuentro.RECONOCIMIENTOS Y LÍNEA DE TIEMPOLuego de la apertura del acto central, el propio Intendente acompañado por combatientes de Malvinas, colocó una ofrenda floral al pie del mástil donde la bandera nacional flameaba a media asta.Prefectura Naval realizó disparos de salva como rendición de honores a los caídos en combate y, a continuación, se vivió uno de los momentos más emotivos, con palabras alusivas de familiares de veteranos locales, con entrega de presentes, como fueron los casos de Miguel Reyes y de Juan Saturnino Sañico.Más adelante, el encargado de tomar la palabra fue Daniel Belmar, Veterano de Guerra que preside el Centro de Veteranos local y conduce la Dirección Municipal de VG.En el transcurso del acto, se anunció que una “Línea de Tiempo” de Malvinas se suma a la exposición permanente del Centro de Veteranos de nuestra ciudad. El motivo de este trabajo es concientizar al pueblo de los orígenes de nuestro derecho sobre las Islas Malvinas. Dicha línea parte desde 1494 con el Tratado de Tordecillas y finaliza en 1982, con la recuperación histórica de las Islas Malvinas. En tanto “Operación Rosario: Recuperación de nuestras Islas 1 y 2 de abril de 1982”, también se suma a la exposición del Centro Veteranos con todas las acciones, y despliegue en las Islas. Ambos trabajos se encontrarán expuestos en el Museo de los Veteranos en Madryn.DISCURSO FINALEl Intendente de la ciudad fue el encargado de darle un cierre al acto con el discurso principal, ante un gran marco de vecinos que se hicieron presentes en el Monumento de Avenida Rawson.“Este día nos devuelve imágenes de un pasado que durante mucho tiempo se hizo escurridizo en la memoria colectiva. Pero, sin embargo, no debemos dejar de lado que en todo ser humano no hay nada más poderoso que el recuerdo. El recuerdo a lo propio y a lo ajeno. Y también el recuerdo que nos une porque representa el recuerdo de todos. Es el caso de Malvinas. Ninguno de nosotros, de nuestras generaciones, de las que están y de las que vendrán, permitirá que ese poder del recuerdo no se mantenga activo”, inició Sastre.Más adelante, el Jefe Comunal dijo que “la gesta de Malvinas resignifica el vínculo del pasado con el presente y visibiliza la importancia colectiva de reafirmar pacíficamente la Soberanía Argentina sobre esa tierra cada vez más nuestra. Por eso tenemos una gran responsabilidad. La de poner de manera continúa imágenes y voces a las nuevas generaciones como la forma más eficiente de evitar el olvido, de homenajear a las personas que pusieron sus cuerpos, que cuidaron, curaron y enfrentaron enemigos, muertes, frío y soledades”.“Esta ciudad fue testigo de hechos históricos. Lo fueron aquellos que tuvieron que ver directamente con esa lucha, aquella pelea que nuestros jóvenes dieron por recuperar lo que legítimamente nos pertenece. Y lo hizo este pueblo en aquel memorioso ‘Día que Madryn se quedó sin pan’ o con la expulsión de la flota aliada al invasor que intentó en vano reabastecer no solo sus barcos, sino también sus ambiciones aquel 10 de septiembre de 1984” agregando que “esa fue la respuesta de un pueblo cuya memoria no ha sido avasallada por ningún discurso que pretendiera la justificación del atropello de nuestra soberanía”, señaló Gustavo Sastre.Por último, el Intendente pidió no faltarle el respeto a los Veteranos de Guerra en Argentina, “como sucedió en estos últimos tiempos donde tuvimos que escuchar a dirigentes de nuestro país admitiendo su admiración sobre personas que fueron responsables directas de las muertes de nuestros soldados en aquel conflicto”.“Que cada 2 de abril no sea solamente la solemnidad de una conmemoración sino el inicio de una nueva lucha, de un nuevo amanecer de una manifestación soberana. Nos habrán quitado ilegítimamente la tierra. Lo que nunca nos quitarán es la fuerza de volver a tenerla”, cerró Sastre.