EL CLÚSTER DE HIDRÓGENO DE CHUBUT COMENZÓ EL 2024 PROYECTANDO LA ESTRATEGIA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

.

Se reunieron en Comodoro Rivadavia donde además visitaron la planta de producción de hidrógeno y oxígeno de la empresa Hychico.Este miércoles, se llevó a cabo el primer encuentro del año del Clúster de Hidrógeno conformado que tendrá su laboratorio en la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRCh) y que tiene como objetivo abordar el proceso de transición energética global, desde una perspectiva territorial y desde las energías renovables.El clúster, conformado por empresas e instituciones públicas y privadas considera que en este proceso el hidrógeno es un vector energético clave en el futuro y sus respectivas cadenas de valor son un elemento clave en el futuro desarrollo de la región y la provincia de Chubut.Este primer encuentro, luego de su conformación a fines del 2023, coincidió con la visita a la planta de la empresa Hychico S.A (integrante del clúster), donde se pudo observar la generación de energía y el avance de la investigación aplicada a la producción de hidrógeno y energías renovables.En Hychico fueron recibidos por la gerenta de Sustentabilidad, Silvia Vidal, el gerente de Energía, Ariel Pérez y el supervisor de la planta, Walter Riquelme; estuvieron presentes la decana de la FRCh, Diana Bohn, la vicedecana y secretaria de Ciencia, Técnica y Posgrado, Soraya Corvalán, el secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica, Mariano Bariffuzza y el responsable de la Comisión de Higiene y Seguridad, Brian Lewis.Asimismo, participaron la ministra de Producción, Digna Ernando, el subsecretario de Industria y Comercio, Juan Castillo y el subsecretario de Energía de la provincia, Eugenio Kramer junto a John Davies; los/as referentes/as de INTI, Héctor Zorzi y Natalia Rementería, la representante de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, Jordana Mrla y los referentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Ramiro Peña y Daniel Fernández.Se estima necesario que el territorio donde se encuentran los recursos naturales para la producción deje de ser visto como un simple depositario de estos, en el marco de una histórica política tendiente a la primarización y a la consolidación de la dependencia tecnológica, y comience a constituirse en un actor estratégico en el marco de la construcción de políticas nacionales y provinciales.En ese sentido, se busca el desarrollo de proyectos de negocio concretos que incentiven a la industria de la producción de hidrógeno y que a medida que avance la producción, también se desarrollen y crezcan los sectores nacionales y provinciales de la industria y tecnología, la capacitación de los recursos humanos locales y el desarrollo de mano de obra nacional, con un verdadero sentido federal a través de la integración territorial.La gerenta de Sustentabilidad de Hychico, Silvia Vidal señaló que “en la Patagonia es posible producir hidrógeno y tenemos los recursos para hacerlo; no sólo los naturales sino también los recursos humanos. Es necesario comenzar a implementar este tipo de energías limpias porque ya se observan los efectos del cambio climático, no tenemos mucho tiempo para dilatar acciones y la producción de hidrógeno es el camino que se necesita para mejorar las condiciones”.“El objetivo del clúster es trabajar para darle una normativa y hacer realidad los proyectos. Desde un marco claro, incentivar a la industria, gestionar los permisos de instalación de plantas. Trabajar de manera paralela tanto en la ley como en lo particular: ver qué necesita Chubut para que se pueda instalar la industria y qué lineamientos se tienen que cumplir cuando la industria se instale”, mencionó Vidal.Por su parte, también desde Hychico, Ariel Pérez señaló que “es importante, además comenzar a trabajar con las nuevas generaciones para su concientización sobre la necesidad de la transición energética, que llevará décadas, donde se avizora una matriz energética mucho más renovable. Hay un camino que transitar y que nos involucra a todos los sectores. Argentina tiene un gran potencial que deberíamos aprovechar y aunque actualmente estamos un poco atrasados, tenemos que despertarnos y avanzar con estrategias, normas y leyes que incentiven el desarrollo de todos los sectores y lo tenemos que hacer ahora”.En este marco, Diana Bohn dijo que “para la UTN es fundamental su participación en este clúster porque es un paso trascendental hacia la consolidación de un futuro energético sostenible. Esta iniciativa no solo subraya nuestro compromiso con la vanguardia en la investigación y la educación técnica, sino que también reafirma nuestra determinación por contribuir significativamente en la transición energética que el mundo necesita urgentemente.“Además, este proyecto subraya la importancia de mantener a Chubut en el centro de la producción energética del país, no solo preservando su liderazgo en el sector, sino también guiando la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables. La provincia de Chubut, con sus ricos recursos naturales y su potencial en energías renovables, se encuentra en una posición única para ser pionera en la producción de hidrógeno verde, contribuyendo así a la seguridad energética nacional y al desarrollo económico sostenible”, dijo Bohn.Para finalizar, la Decana mencionó que desde la Casa de Estudios van a “contribuir a través de la investigación y el desarrollo y la formación de recursos humanos de alta calidad. Esta sinergia entre la academia y el sector productivo es fundamental para impulsar el crecimiento económico y tecnológico, y desde la UTN estamos plenamente comprometidos con este objetivo”.

About Author