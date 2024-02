YA SE VIVE EN PUERTO MADRYN EL FESTIVAL ACUÁTICO “ANTONIO TORREJÓN”

El viceintendente Martín Ebene encabezó hoy el acto de apertura del evento que contará con un gran abanico de actividades que se llevarán a cabo en la costa de nuestra ciudad hasta el domingo

El viceintendente de Puerto Madryn, Martín Ebene, encabezó hoy la apertura del Festival Acuático “Antonio Torrejón”, que coloca nuevamente a nuestra ciudad en un lugar de privilegio, con importantes competencias en el frente costero, donde se combina el entorno natural con un gran abanico de disciplinas deportivas.

La realización de este festival por quinto año consecutivo no sería posible sin el trabajo de distintas áreas del Municipio, así como el acompañamiento de las empresas Aluar y Río Uruguay Seguros, mientras que en esta oportunidad también se realizarán muchas actividades en el Club Náutico Atlántico Sud.

Cabe destacar que estos juegos son un homenaje y conmemoración permanente al promotor, difusor, innovador y amante de la Patagonia, precursor de las actividades turísticas, náuticas y de conservación de la naturaleza en nuestra ciudad y en toda la región, Antonio Torrejón.

Asimismo, en esta oportunidad, la Municipalidad de Puerto Madryn reconoció a un referente deportivo local, que trascendió la órbita del deporte para transformarse en una personalidad destacada. Específicamente, se entregó un presente para Oscar Wheeler, pionero de las actividades subacuáticas de todo el país.

Donación de la biblioteca personal



En esta ocasión, también se firmó una carta de intención por parte de las hijas de Antonio, Cecilia y Ana, quienes decidieron donar a la Biblioteca Pública Municipal “Domingo F. Sarmiento” la biblioteca personal de Antonio. En esta documentación, está registrado el recorrido bibliográfico de toda su vida profesional y académica de estudio de difusión de la Patagonia en el mundo.



Desarrollo sostenible

Cabe destacar también que este festival se encuentra enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, aprobada por la Resolución Nº70 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Específicamente, estas metas buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda. Cada objetivo tiene fines específicos que nuestro país aplicará dependiendo de su realidad económica, social y ambiental.

Cronograma



Viernes

SUP – Yoga SUP y clase de SUP

Windsurf – Regatas

Kayak – Charla de seguridad y muestras

Sábado

SUP – Yoga SUP (de 8 a 19 horas) y clases de SUP (9, 10, 11, 17 y 18 horas)

Kayak – Posta y regatas

Windsurf – Regatas

Aguas abiertas adaptada (11 horas)

Equitación – Copa de campeones (17 horas)



Domingo

SUP, Kayak y Optimist – Travesía al Ecocentro Pampa Azul (14 horas)

Windsurf – Regatas

