Walter Yainionis visitó Chubut Deportes

El experimentado fisicoculturista madrynense, integrante de la selección argentina de la disciplina, se reunió con el titular del ente mixto Gustavo Hernández y el gerente General Brian Oggero.

Durante la mañana de este jueves, el presidente de Chubut Deportes Gustavo Hernández y el gerente General Brian Oggero, recibieron la visita del fisicoculturista madrynense Walter Yainionis, para charlar un poco su actualidad y proyectos.

El deportista de gran trayectoria, que incluye participaciones internacionales como el Mundial de Puerto Vallarta, México en 2019, tras el encuentro contó: “Vine a presentarme a Chubut Deportes y a contar mi trayectoria. Tuve la posibilidad de estar en un mundial junto a la Selección argentina de fisicoculturismo entre otros eventos y bueno, tenía esta charla pendiente con el presidente”.

“Armar la federación chubutense”

En ese sentido destacó que “fue fructífera, hablamos del presente y futuro de la actividad en Chubut. Si bien hay muchos atletas, no estamos nucleados ni agrupados en un organismo. El proyecto es poder armar la federación chubutense y de ese modo poder empezar a competir como federación y también tener la posibilidad de recibir un respaldo formal del Gobierno. Coincidimos en que esa es la única forma de que la actividad despegue definitivamente”.

A su vez, consideró que al ser un atleta nacional y que supo ser mundialista, “se me han abierto muchas puertas y por eso me comprometí con Gustavo y con Brian a encarar este proyecto del armado de la Federación, para poder enaltecer la disciplina en la provincia”.

En cuanto a la actualidad que atraviesa este deporte en la provincia, Yainionis reconoció que “la actividad viene un poco parada, sobre todo después de la pandemia, pero hay muchos atletas y de gran nivel y recorrido, por eso debemos agruparnos y tirar todos para el mismo lado”.

“Representar al culturismo de la provincia”

Respecto a su presente deportivo, el atleta contó que “por la pandemia se suspendieron varios eventos internacionales que teníamos previstos con la selección argentina. Uno era el “Mister Universo”, que se iba a hacer en Tailandia, pero ahora apuntamos los cañones al Sudamericano de diciembre, que será en Entre Ríos. Previo a eso tenemos el clasificatorio en el mes de octubre, aunque en mi caso por formar parte del seleccionado, ya tengo el lugar asegurado y no tengo que competir por clasificar”.

Por último, en cuanto a los objetivos para este desafío, Yainionis dejó en claro que “quiero dejar bien representado al culturismo de la provincia de Chubut. Nosotros estamos muy alejados de Capital Federal y la mayoría de los atletas de selección son de allá. Yo tengo la suerte, también por el esfuerzo, de ser el único atleta de la Patagonia en una selección nacional y por eso mi objetivo será como dije, dejar bien representado al culturismo chubutense”.