Vuelve la circulación por terminación de DNI en esa ciudad, Rada Tilly y Puerto Madryn

Lo reveló el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich e indicó que en principio las nuevas medidas regirán por 14 días. Quedarán prohibirán las actividades deportivas, culturales, recreativas y religiosas en espacios cerrados, y las reparticiones públicas trabajarán con guardias mínimas.

El ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, anunció este martes que producto del avance del COVID-19 en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Puerto Madryn, se retoma en dichos ejidos el esquema de circulación según la terminación del DNI. Indicó que por las próximas dos semanas, también quedarán prohibidas las actividades deportivas, culturales, recreativas y religiosas que se desarrollen en espacios cerrados.

En una conferencia que brindó esta tarde desde Comodoro Rivadavia, el funcionario detalló las medidas consensuadas con autoridades de cada municipio para evitar la propagación del virus y minimizar el impacto en el sistema sanitario provincial.

“Tenemos 14 días para recuperar a los hospitales, recuperarnos nosotros y concientizarnos como sociedad que si hacemos las cosas como las tenemos que hacer seguramente esta pandemia tendrá un impacto menor”, aseguró.

Las medidas

Respecto al conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Puratich sostuvo que “continuará ingresando personal esencial según el decreto provincial que ya está vigente y los proveedores de alimentos, combustibles y demás insumos esenciales”.

El tránsito interurbano y la circulación dentro de las ciudades “va a ser por circulación del DNI”: finalización par los días lunes, miércoles y viernes e impar los días martes, jueves y sábado. Los domingos continuará por 14 días más “la restricción de circulación desde las 21 horas del día sábado hasta las 6 de la mañana del día lunes”.

Aclaró que cada vehículo podrá ser ocupado con un máximo de dos personas y “la circulación en la ciudad durante los días de semana va a ser entre las 7 y las 21 horas”.

En cuanto a la actividad comercial, también regirá la terminación de DNI “al 50% de su capacidad asegurando las distancias de seguridad de 2,25 metros por asistente”. Respecto a los gastronómicos, señaló que “también será por terminación de DNI con turno previo y delivery. Las mesas podrán ser de hasta 4 personas”.

Las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas van a quedar prohibidas por 14 días, mientras que las actividades al aire libre van a ser por terminación de DNI y únicamente de manera individual “a excepción de padres o madres con sus hijos e hijas en áreas permitidas según el decreto anterior”, indicó.

En tanto, las reparticiones públicas van a trabajar con guardias mínimas y con sistema de home office. “Y se recuerda el uso obligatorio de cubre bocas, nariz y mentón al salir del domicilio y el distanciamiento social”.

Más camas para Comodoro

Puratich anticipó que “ya está todo preparado para sumar 4 camas al Hospital Alvear y otras 5 al Hospital Regional” de Comodoro. “Tenemos que lograr que no se ocupen más camas, ese es el objetivo sanitario”, manifestó.

Indicó que se resolvió no retroceder directamente a una fase 1 “para ver si logramos generar conciencia en la sociedad. Las medidas son para fortalecer el cuidado individual y eso es lo que nos va a permitir vivir más normalmente”.

No obstante aclaró que “si no tenemos la respuesta que necesitamos y no lo gramos la disminución de las camas de terapia intensiva seguramente las medidas van a ser incrementadas”.

El ministro reveló que casi la totalidad de los médicos intensivistas que dependen del sistema público provincial están dedicados a la atención de pacientes positivos. “Se ha capacitado a médicos que no tienen la especialidad para que de ser necesario puedan actuar como soporte de estos especialistas”, dijo.

También destacó el esfuerzo diario de “todos los trabajadores que están dentro del Laboratorio del Hospital Regional” e informó que “ahora tenemos la postulación de un bioquímico que se va a contratar para que comience”.

Cuidado individual

Puratich pidió a la sociedad que “se apropie de los cuidados personales, del uso del tapaboca, que se lave la manos y mantenga el distanciamiento social porque, hasta que no haya una vacuna, va a ser lo único que nos va a proteger de contagiarnos”.

Indicó que “durante mucho tiempo, hace dos o tres meses, no pedíamos a las personas que se queden en sus casas, si no que si salían que se cuiden. Evidentemente ese mensaje no ha sido tomado por una parte de la sociedad, y ese pequeño porcentaje pone en riesgo a gran parte de la comunidad”, concluyó.