Vivas brindó el informe anual del STJ a la Legislatura de Chubut

El Presidente saliente de la corte provincial estuvo acompañado por el Gobernador Mariano Arcioni y el Vicegobernador Ricardo Sastre a la hora de pronunciar su mensaje a los Diputados Provinciales

El Dr. Mario Luis Vivas, quien se desempeñó como Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut hasta el pasado 31 de marzo de 2023, brindó este martes 11 de abril el informe anual sobre el estado del Poder Judicial a los Diputados Provinciales.

Durante su alocución, que se extendió por espacio de una hora, el presidente saliente del STJ brindó un extenso informe sobre los alcances de su gestión, en los que se destacaron la recuperación operativa del edificio del máximo órgano judicial tras el incendio y los destrozos sufridos en diciembre del 2021, la obra pública desarrollada por el Poder Judicial en las distintas Circunscripciones Judiciales, la implementación de la Ley XV N° 30 que reinstaló en Chubut el sistema de Juicio por Jurados y la proyección del plan de descentralización del Poder Judicial.

El acto se inició a las 11:50 en la Honorable Legislatura del Chubut, con la presencia en el recinto, del Gobernador Mariano Arcioni y del Vicegobernador Ricardo Daniel Sastre, mientras que el Poder Judicial estuvo representado por la actual Presidenta del STJ, Dra. Camila Lucía Banfi Saavedra y los Ministros de la corte provincial, Dr. Daniel Esteban Báez, Dra. Silvia Alejandra Bustos y Dr. Alejandro Javier Panizzi, además del Procurador General, Dr. Jorge Luis Miquelarena y el Defensor General, Dr. Sebastián Daroca.

Vivas hizo especial hincapié en el trabajo realizado en políticas de género desde el Poder Judicial e instó a los demás poderes del estado a trabajar de manera mancomunada para un abordaje integral del flagelo de la violencia de género.

STJ: recuperar el funcionamiento del edificio

El Dr. Mario Vivas recordó en el inicio de su discurso que el año 2022 comenzó con un Poder Judicial golpeado por los destrozos que sufrió nuestra casa en Rawson durante los últimos días del año 2021. “Las primeras directivas estuvieron dirigidas a recuperar el funcionamiento del edificio e iniciar el proceso de reconstrucción del mismo” dijo el Ministro de la corte provincial y agregó que “esos trabajos han sido permanentes durante todo el año y continuarán en el próximo período. Ese infortunio obligó al Poder Judicial a invertir un monto de dinero no previsto, que a la fecha asciende a una suma superior a los 19 millones de pesos, sin que hasta el momento se pueda cuantificar la totalidad de la inversión a realizar”.

Nueva presidenta

“Desde el 1° de abril de 2023 la Dra. Banfi es la nueva presidenta de este organismo de justicia, es decir, de este Superior Tribunal, y vale subrayar, por primera vez en la historia institucional de nuestra provincia. Y en ese sentido, cabe agregar que la Dra. Bustos es la vicepresidenta segunda del STJ” resaltó quien terminó su mandato a fines de marzo y en ese sentido expresó su reconocimiento al Gobernador y a la Legislatura por haber receptado “el pedido, tanto del Dr. Alejandro Panizzi como mío, en la inclusión de mujeres en la Corte Provincial. Me parece importante recordar que tanto el Dr. Panizzi como quien les habla nos expresamos públicamente en torno a la necesidad de contar con mujeres dentro del Alto Cuerpo. Que no conformes con ello, arrimamos a esta Honorable Legislatura fundamentos normativos y doctrinarios respecto de la importancia para la democracia que las mujeres tuvieran acceso a la máxima magistratura del Poder Judicial”.

Justicia moderna

Mario Luis Vivas explicó las medidas que debió adoptar el STJ durante los últimos periodos para adaptarse a diferentes circunstancias, en particular a la pandemia que afectó a todo el mundo desde el 2020 y por espacio de varios meses. En ese plano destacó la conformación en su momento del Comité de Emergencia, cuya función fue la de diseñar una nueva plataforma de trabajo, ya que “mientras duró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Poder Judicial funcionó mediante la concreción de audiencias remotas y guardias mínimas, pero al mismo tiempo se avanzó en distintos proyectos que, mediante el compromiso de los magistrados, funcionarios y una gran mayoría de empleados judiciales, se pudieron implementar en toda la provincia. No debe soslayarse tampoco, que con la Pandemia convivió una crisis salarial que nos obligó a concertar acuerdos con el Sindicato de Trabajadores Judiciales a fin de garantizar el servicio de justicia en todas las dependencias, servicio que nunca claudicó, ni aun en los peores momentos de esa coyuntura” aseguró Vivas.

Servicio digital

Como consecuencia de esa situación y de proyectos que se venían gestando, se ha podido concretar en los últimos periodos la “presentación digital de causas, el sorteo y asignación de juzgados en forma automática, la gestión de oficios y cédulas a domicilio real con apoyo digital, los expedientes administrativos digitales y la integración, junto a otros Superiores Tribunales de Justicia, de una plataforma de oficios e intercambio seguro de expedientes, a nivel nacional».

“Hoy, en la Provincia del Chubut, hay juzgados que llevan sus expedientes 100% en formato digital” puntualizó el ministro.

Política de género

“Con claridad meridiana puedo decir que es mucho lo que se ha avanzado en torno a la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial, dando cumplimiento a la normativa vigente, pero que aún falta mucho por hacer” señaló el presidente saliente del Alto Cuerpo judicial, aunque destacó que “en ese camino será necesario mirar más allá de nuestras propias experiencias, observando las necesidades de quienes están del otro lado de los estrados judiciales, de aquéllas que acuden al Poder Judicial pidiendo el auxilio del Estado”.

Vivas dijo que “resulta imperante sumar y coordinar acciones frente al flagelo de la violencia de género. Todas las personas que integramos el Estado tenemos una especial responsabilidad frente al compromiso de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Pero la realidad es que no se puede pensar en soluciones o aportes efectivos en materia de género, desde cualquier ámbito y tampoco desde la justicia, sin antes haber comprendido previamente la problemática”.

Desde esa óptica, señaló que “para lograr cambios profundos es necesario que cada quien cumpla con sus obligaciones. La realidad es que cuando interviene el Poder Judicial en cuestiones vinculadas con violencia de género, es porque otras intervenciones estatales no fueron suficientes. Es relevante poner el máximo esfuerzo en la educación, la prevención y la asistencia a las mujeres y diversidades”.

Un Código pendiente. El Código General de los Procesos

El Ministro del STJ planteó ante los diputados provinciales la necesaria puesta en discusión y eventual aprobación del proyecto referido al Código General de los Procesos, también conocido como Reforma de los Códigos Procesales no Penales.

En cuanto a dicho anteproyecto, surgido por la denodada tarea llevada a cabo por la “Comisión de la Reforma Procesal Civil y Comercial, de Familia, Laboral y Contencioso Administrativo (Decreto 1209/2017). (CRPC)” dijo “señoras Diputadas, señores Diputados: nuevamente tenemos la oportunidad de cambiar el sistema actual para definir e interpretar el reclamo de aquellos que precisan de un servicio de justicia más eficiente” y remarcó que “nuestra sociedad se merece un servicio de justicia que, en vez de demorar años en resolver las causas civiles, laborales y de familia, provea celeridad y eficacia a sus procedimientos”.

El Juicio por Jurados

En el repaso de la gestión, Vivas puso de resalto todas aquellas acciones que se realizaron durante 2022 y lo que va de 2023 para asegurar el cumplimiento a todo lo referido a la implementación en Chubut de la Ley XV N° 30, Ley de Juicio por Jurados.

“Se trata de un instituto de vital importancia que ya está en movimiento y sin lugar a dudas redundará en un alto beneficio en lo que se refiere al modo de juzgar, a partir de la implementación de un sistema que estuvo largamente esperando por su puesta en funcionamiento” dijo el alto magistrado y aseguró que “hoy que se ha dado un paso fundamental en cuanto a la participación de la ciudadanía en la Administración de la Justicia Penal, pero además, hemos logrado cumplir mediante la implementación del Juicio por Jurados con una manda constitucional, cuando los constituyentes de 1994, que tuvieron a su cargo la reforma de la Constitución de nuestra provincia”.

Relación Institucional

A la hora de resumir la actividad jurisdiccional e institucional, además de enumerar los principales convenios suscriptos por el STJ, el expresidente del máximo tribunal afirmó que ha entregado “el 1° de abril pasado, esta gestión a la Dra. Banfi en un clima de armonía, mutuo respeto y recíproca consideración con la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado, representada por la Dra. Carina Estefanía, con el SITRAJUCH representado por la Sra. Gabriela Huenchual y con los Presidentes de los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia”.

Obra pública

Un punto alto del discurso fue el informe referido a la obra pública impulsada desde el STJ para dotar de infraestructura a distintas órbitas del Poder Judicial, con un plan donde se conjugan obras nuevas y remodelaciones.

“Se ha continuado con las labores de gestión y a su vez, con la coordinación de aquellos trabajos que requieren de mantenimiento y mejoras del conjunto edilicio general, tanto en las estructuras propias como en las rentadas, en las diversas Circunscripciones que componen el mapa judicial de nuestra provincia” dijo Vivas y agregó que “Una parte importante de ese plan de obras se encuentra en ejecución con una inversión de 570 millones de pesos”.

Vivas detalló cada uno de los proyectos que constan en el anexo del informe entregado a los Diputados Provinciales y agradeció la disposición de Intendentes y Jefes Comunales en cada una de las Circunscripciones Judiciales para poder desarrollar en conjunto distintos trabajos de infraestructura.

Colaboración y acompañamiento

“He trabajado con fervor y lo seguiré haciendo desde el lugar que me toque estar en el Superior Tribunal. Me voy de la gestión como Presidente con decenas de autocríticas y la desazón de no haber podido ver concretados varios de los proyectos delineados con nuestros equipos de trabajo, postergados en su gran mayoría por los avatares económicos del país” sostuvo Vivas y agregó que “queda su concreción en manos de los Ministros que me sigan en la gestión”.

Tras comprometer su colaboración y acompañamiento a sus colegas del STJ, apunto “siempre se puede dar más a fin de mejorar el servicio de justicia. Queda mucho por hacer.

La sociedad espera mucho más de nosotros y está bien que así sea. Esa demanda permanente nos despabila y nos debe hacer mejores para continuar y mejorar la tarea. En todos los órdenes de la vida, la oportunidad perdida nunca vuelve a presentarse para hacer las cosas bien”.

“Toda diferencia debe ser superada por medio del diálogo, el respeto, la mutua comprensión, la responsabilidad y el compromiso. No hay otro camino, no puede haberlo y a mí me hallarán siempre para construir, sumando voluntades, de una en una si es preciso, porque solo desde el conjunto se puede edificar el sueño que a todos nos comprende” dijo Vivas en la parte final de su discurso, y aseguró, “hoy es un día republicano, Señoras Diputadas y Señores Diputados, y aquí, en este estrado, reivindico la importancia del Poder Judicial como un elemento pacificador y de equilibro en nuestra provincia. Hoy renuevo mi fe, en esta Alta Casa de las Leyes, sobre cada una de las palabras que he vertido en las reflexiones que les comparto. Esa es mi creencia”.

Asistentes

Entre los asistentes a la sesión especial se encontraron los Intendentes Juan Pablo Luque (Comodoro Rivadavia) y Augusto Sánchez (Lago Puelo), además de la Viceintendenta de Puerto Madryn, Noelia Corvalán y el Viceintendente de la ciudad petrolera, Othar Macharashvilli.

También estuvieron presentes el Fiscal de Estado, Dr. Andrés Giacomone y el Dr. Diego Carmona, Fiscal Anticorrupción, como asimismo representantes del Consejo de la Magistratura del Chubut, la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial (AMFJCh) y dirigentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUCh).

Entre los invitados especiales se contó a las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, como así también representantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad con asiento en la zona, e integrantes del cuerpo directivo de la Escuela Provincial N° 165 “Constitución de la Provincia del Chubut” de Trelew, establecimiento educativo que es apadrinado por el STJ.