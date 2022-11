Verano 2003 en Puerto Madryn: Abel Pintos, Los Auténticos Decadentes, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Vhosva Montoya y Trulalá los shows musicales

El intendente Gustavo Sastre anunció los espectáculos de la temporada estival y también precisó cuál será la grilla de la Fiesta Nacional del Cordero. Además, habrá un gran abanico de competencias deportivas, consolidando a la ciudad como la Capital Nacional de los Deportes de Playa

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, anunció cuáles serán los números musicales y todos las actividades que se vivirán en la ciudad durante el verano. Además, en conferencia de prensa, precisó que la temporada estival inicia el 1º de diciembre, con un gran abanico de actividades culturales, deportivas y recreativas para los próximos meses.

El jueves inicia la Temporada de Verano y el servicio de Guardavidas a está funcionando en la playa de Puerto Madryn. Además, el próximo fin de semana largo ya habrá una edición del Madryn Comestible, con el cierre a cargo del DJ Nico Vallorani.

Los shows musicales en la costa iniciarán el 5 de enero, con Trulalá, mientras que el 19 del mismo mes tocarán Los Tekis en el escenario mayor. En tanto, los días 16, 17, 18 y 19 de febrero se llevará a cabo la 25ª edición de la Fiesta Nacional del Cordero. El escenario de este evento lo abrirán los artistas locales y Yhosva Montoya (16 de febrero). Luego, estarán Soledad Pastorutti (17 de febrero), Los Auténticos Decadentes (18 de febrero) y el cierre estará a cargo de Abel Pintos (19 de febrero). Además, habrá más de dos millones de pesos en premios de jineteadas y pruebas de riendas.

Cabe destacar que las inscripciones a la Fiesta Nacional del Cordero, tanto para los stands comerciales o gastronómicos y para los artistas locales que quieran estar en el escenario mayor, serán desde el lunes 19 de diciembre al lunes 9 de enero. Quienes quieran anotarse en los stands comerciales o gastronómicos, deberán hacerlo en la oficina de Ceremonial y Protocolo (Belgrano 250) de 7:30 a 12 horas, mientras que los artistas locales deberán hacerlo en la Casa de Cultura (Roque Sáenz Peña 86). Además, ambas estarán disponibles en la web de la Municipalidad (www.madryn.gob.ar) para quienes deseen hacer el trámite online.

En cuanto a los certámenes deportivos, habrá, como mínimo, tres competencias por fin de semana sobre el sector costero, consolidando a Puerto Madryn como la Capital Nacional de los Deportes de Playa. En este marco, se harán los Juegos Universitarios de Playa Nacionales, los Juegos de Playa LGBT, los Juegos Antonio Torrejón, entre otras propuestas.

Madryn no tiene techo

Al respecto, el Intendente dijo: “Este verano en Puerto Madryn será espectacular y esperamos tener cifras récords, tal como venimos registrando en cada uno de los recesos. Contaremos con shows de primer nivel, con Abel Pintos, Los Auténticos Decadentes, Soledad Pastorutti, Yhosva Montoya, Los Tekis, Trulalá y nuestros artistas locales”.

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: “También vamos a tener un gran abanico de competencias deportivas, con tres actividades por fin de semana durante la Temporada de Verano. Así, nuestra ciudad se sigue consolidando como la Capital Nacional de los Deportes de Playa”.

“Puerto Madryn no tiene techo y estamos seguros que esta Temporada de Verano va a ser excelente, ya que hemos trabajado arduamente para ello y seguiremos haciéndolo. Queremos que nuestros vecinos madrynenses decidan quedarse en la ciudad a disfrutar y también estar preparados para recibir a una gran cantidad de visitantes”, concluyó Sastre.

Capital Nacional de los Deportes de Playa

La grilla de competencias deportivas que se realizará en Puerto Madryn durante el verano es la siguiente: Jiu Jitsu (3 de diciembre); Triatlón de la Federación Chubutense de Pruebas Combinadas (4 de diciembre); inscripción para la Colonia de la Municipalidad de Puerto Madryn (5 al 7 de diciembre); fecha nacional de Stand Up Paddle (8 de diciembre); Arena Fest (10 y 11 de diciembre); Mountain Bike Cicloturismo (11 de diciembre); Natación Adaptada (13 de diciembre); Juegos Universitarios de Playa Nacionales (16 al 18 de diciembre); primera fecha de Natatlón (18 de diciembre) y Fiesta del Deporte (19 de diciembre).

Además, iniciará la Colonia de la Municipalidad de Puerto Madryn (2 de enero); Natatlón Marcelo Belsito (8 de enero); Colonia de Adultos Mayores y Arena Fest Nocturno (14 y 15 de enero); Seven Playero (14 de enero); Natatlón (21 y 22 de enero); Juegos Nacionales de Playa LGBT (26 al 29 de enero); Wind Nacional, OSX Tour Nacional Runing, Competencia Nacional de Apnea (3, 4 y 5 de febrero), Copa Ciudad de Puerto Madryn de Equitación (18 y 19 de febrero); Festival Antonio Torrejón y Triatlón (25 y 26 de febrero); segunda edición de X Madryn y la Copa de Tenis Enrique Moore (4 y 5 de marzo; Carrera Universidad (5 de marzo); Natatlón Aguas Abiertas Vuelta al Muelle (12 de marzo) y la Carrera Flux y Competencia Doble Cerro Avanzado (19 de marzo).

El trago del verano

En el marco del próximo Madryn Comestible, ya se abrió la inscripción para que bartenders y/o personas que hayan realizado un curso certificado de coctelería participen de la competencia “Trago del Verano 2023”, que se elegirá el 9 de diciembre. Las inscripciones estarán a disposición hasta el 5 de diciembre y las persoans interesadas podrán solicitar la ficha de inscripción al WhatsApp 2804193822, enviando un video de hasta un minuto de extensión con la realización del trago con el cual concursará, utilizando como base Gin Magallanes 21 Botánicos, auspiciante del concurso.

Propuesta cultural

En cuanto a las actividades culturales que tendrán lugar en la ciudad durante la temporada estival, habrá artistas a la gorra en la peatonal; Día Nacional del Tango; recital de artistas locales en el escenario mayor; Madryn Escena Teatral; Teatrazo; Arena Rock; Madryn Jazz; “Verano, mar y libros”; muestra de Raquel Fliess con entrada libre y gratuita en el Ecocentro Pampa Azul; aniversario del Mercado Cultural; Cultura Summer Fest; museos; espacios independientes; Teatro del Muelle y el cierre serán los Carnavales. Además, la última semana de diciembre se abrirán las inscripciones para los Talleres Culturales de Verano, que iniciarán el 9 de enero.

Los presentes

En la presentación de las actividades que se realizarán durante la Temporada de Verano, el Intendente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Martín Ebene; el secretario de Turismo, Marcos Grosso; el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González; el subsecretario de Cultura, Diego Lacunza; la concejala y presidenta de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Cordero, Milagros Badaloni; el secretario de Ecología y Protección Ambiental, Facundo Ursino; el secretario de Desarrollo Comunitario, Pablo García; la secretaria de Hacienda, Vanesa Cabrera; la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Lucía Taylor; el secretario de Producción, Innovación y Empleo, Esteban Abel; el subsecretario de Deportes, Gustavo Di Modica; representantes de distintas fuerzas, referentes del sector privado y público en general.