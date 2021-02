Vera: No hay expectativas de futuro en las localidades por el abandono del oficialismo y el radicalismo tiene la obligación de representar a la gente

Luego de visitar toda la zona sur de Chubut, en la 3° gira provincial buscando lograr encabezar el máximo órgano partidario de manera plural e inclusiva, Orlando Vera, quien está de recorrida con el convencional Sergio Abad y el vocal de la UCR Trelew Zoilo Ruíz, realizó el balance de las actividades llevadas adelante, siendo sumamente preocupante para el futuro de la provincia la situación que se viene sufriendo.

En cada localidad el hilo común es la incertidumbre sobre el futuro

Al respecto Orlando Vera explicó que “la situación en que se encuentran las localidades de Chubut hacen que pensemos seriamente la viabilidad de cualquier actividad, porque la falta de personal médico, insumos, mantenimiento de edificios escolares, sumado a la no inversión en obras provinciales, son una constante, sumado al no pago de sueldos del estado. Pero si pensamos en que en Río Mayo y varias localidades de la línea sur, por ejemplo, constantemente se quedan sin electricidad porque viven con un generador alquilado que insume decenas de litros de aceite y cientos de litros de combustible diarios y sale de servicio constantemente, al punto de que en una entrevista radial que me estaban realizando se interrumpió por un corte de luz” aseverando Vera que “¿qué expectativas de futuro pueden tener quienes no pueden garantizar la energía y un estado provincial, que desde hace varios gobiernos no pensó en alternativas solares o eólicas o de algún tipo para cambiarles la realidad? ¿Qué producción, industrias o fuentes laborales pueden existir en estas condiciones? El oficialismo gubernamental abandonó las localidades chubutenses”.

El hartazgo nos llevó a luchar por nuestros derechos a una vida digna

Priscilla Santos, vecina autoconvocada y convencional de Río Mayo manifestó que “hace días pudimos encabezar con vecinos sin banderías políticas una manifestación inédita en Río Mayo con la Concejal Cristina Sandoval. El hartazgo de la falta de electricidad nos llevó a realizar una interrupción parcial del acceso a la localidad por varios días, no puede ser que vivamos en el 2021 en esta situación, con parche tras parche y la luz no aparece: se nos rompen los artefactos, perdemos mercadería y todo en este verano con calores históricos, esto no da para más, exigimos una solución ya!”

Gira por la Cordillera

Continuando con la 3 ° gira provincial, este viernes 19 se inició una nueva gira por la cordillera para concretar la conducción de la Convención de forma plural e inclusiva.

Vera expresó que “el apoyo de convencionales de todos los sectores internos del radicalismo nos indica que ese es el camino, así que en la cordillera esperamos seguir por esa senda”.