VENDERLE A UN MENOR NO ES MENOR”, LA CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA VENTA DE ALCOHOL A MENORES

Se lleva a cabo con la colocación de cartelería en bares y comercios de la ciudadLa Dirección de Prevención de Adicciones y el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) de SEDRONAR, en colaboración con la Dirección de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Puerto Madryn, están llevando a cabo una campaña de concientización sobre el consumo de alcohol y la venta de esta sustancia a menores de edad.Con el lema «Venderle a un menor no es menor», esta iniciativa busca destacar la responsabilidad compartida en la prevención del consumo problemático de alcohol entre adultos y comerciantes. La campaña se materializa a través de la colocación de cartelería en bares y establecimientos de venta de alcohol en la ciudad, indicando que el local se adhiere a la política de no vender alcohol a menores.Es importante recordar que la Ley Provincial XIX Nº 31, en su artículo 25, establece la prohibición de la instalación de máquinas expendedoras de bebidas alcohólicas en lugares donde los menores de 18 años tengan acceso irrestricto. Además, prohíbe el consumo por parte de menores en cualquier establecimiento, incluso si no se está realizando la venta de la sustancia. En línea con esta normativa, se exige la exhibición de carteles que indiquen la prohibición de la venta y consumo de alcohol a menores de 18 años en todos los locales pertinentes.Por su parte, la Ordenanza Municipal Nº 3776 refuerza estas medidas al prohibir expresamente el expendio y venta de alcohol a menores, incluso en casos donde estén acompañados por adultos.Esta campaña no solo busca el cumplimiento de la normativa legal, sino que también apunta a fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado hacia los jóvenes de nuestra comunidad. Con el compromiso de todos, podemos crear un entorno más seguro y saludable para las generaciones futuras.