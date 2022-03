“Velas Latinoamérica 2022” llega a la más linda

Los barcos que participan del evento náutico visitarán Puerto Madryn. Las embarcaciones fondearán desde hoy frente a la costa para participar de una jornada ecológica





La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo, informa que durante el jueves 17 llega a la ciudad “Velas Latinoamérica 2022”.



La actividad, que es coordinada por la Armada Argentina dependiente del Ministerio de Defensa, contará con la participación del Buque Escuela Fragata ARA “Libertad” y el motovelero “Dr. Bernardo Houssay” por parte de Argentina; la nave “Cisne Branco” de Brasil; el buque OPV “20 de Julio”, de Colombia; el bergantín “Guayas” de Ecuador, el velero “Capitán Miranda”, de la República Oriental del Uruguay y el bricbarca “Unión”, de la República del Perú.



Acompañadas por el Patrullero Oceánico ARA “Bouchard”, que les brindará además seguridad náutica, dichas unidades navales zarparon este martes 15 de marzo en horas de la mañana desde la ciudad de Mar del Plata y, tras recorrer una distancia de 473 millas náuticas (aproximadamente 875 kilómetros), fondearán frente a la costa de la ciudad de Puerto Madryn para participar de una jornada ecológica.



JORNADA ECOLÓGICA



Durante el presente año, el Comité Ejecutivo de «Velas Latinoamérica 2022” promueve la ejecución de actividades ecológicas integradas con las Armadas de los países participantes de este evento náutico, durante la permanencia de los buques en los diferentes puertos.

La finalidad es realizar actividades de concientización sobre la importancia y necesidad de la preservación y cuidado del medio ambiente.



En esta oportunidad, la jornada, que tendrá lugar el viernes 18 de marzo, consistirá en un seminario taller a bordo de la Fragata ARA “Libertad” sobre «Mamíferos marinos del ecosistema Península Valdés» a cargo de Gonzalo Bravo, integrante de Proyecto Sub, Director de Buceo Científico y cofundador del proyecto. Además es Biólogo, Magíster en Oceanografía y actual estudiante de doctorado de CONICET. Su interés de investigación reside en el estudio de las comunidades asociadas a los arrecifes rocosos y la oceanografía costera.



Por otro lado, habrá una actividad de concientización ambiental y limpieza de playas abierta y gratuita. Las personas interesadas en participar podrán acercarse a la fuente ubicada a la altura de Avenida Roca y 28 de Julio a partir de las 11 horas. También serán parte de la propuesta integrantes de la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental y Proyecto Sub.



Asimismo, se efectuará una regata ecológica con la participación de embarcaciones menores de cada buque desde la Fragata ARA “Libertad” y se extraerá material no biodegradable de la playa.



En tanto, desde las 14 horas, el Club Náutico Atlántico Sud en el marco de la presencia de estos buques realizará una regata simbólica de vela ligera que se denomina “Regata Club Náutico Atlántico Sud por la Paz en el Mundo”.



Además, desde la institución portuaria anunciaron que el barco “Orion” ofrecerá durante toda la jornada salidas de una hora de navegación para acercar a los interesados hacia los buques y contemplarlos en el Golfo Nuevo. Los interesados deberán acercarse al Club Náutico Atlántico Sud para coordinar con Fernando Alonso horarios y costo de la salida.



Esa misma noche todos los veleros levarán anclas para seguir su travesía que los llevará hasta Punta Arenas en su fase Pacífico, donde tienen previsto arribar el 25 de marzo. Mientras tanto, la Fragata ARA “Libertad” se dirigirá hacia la Base Naval Puerto Belgrano a fin de alistarse de cara a su 50° Viaje de Instrucción.



VELAS LATINOAMÉRICA 2022



El evento náutico “Velas Latinoamérica” tuvo su origen en la Regata del Bicentenario Velas Sudamérica 2010, celebrada para conmemorar el bicentenario del inicio de los procesos de independencia de las repúblicas de Argentina y Chile. Como consecuencia del éxito alcanzado, las Armadas latinoamericanas acordaron en la XXV° Conferencia Naval Interamericana (celebrada en el 2012 en Cancún, México), llevar a cabo cada cuatro años un Encuentro de Grandes Veleros a fin de estrechar y fortalecer los lazos de amistad existentes entre los pueblos participantes y sus Armadas.