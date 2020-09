Utilidad de la doble balsa salvavidas: Hundimiento del Carmelo A y tripulación a salvo

El B/P Pucará rescató de la balsa (que se observa en cubierta) y trasladó hasta el puerto de Mar del Plata a los tripulantes del Carmelo A.



La semana pasada naufragó el pesquero «Carmelo A» en la zona de El Rincón. Una noticia que no tuvo mayor trascendencia entre los argentinos quizás porque no hubo víctimas fatales que lamentar, pero que demuestra que contar con una balsa a cada banda, como fue requerido hace dos años por esta Asociación, junto con el resto de las medidas de seguridad implementadas a instancias de los aportes realizados por el sector, más la preparación de las tripulaciones contribuyó a la preservación de la vida en el mar.

El B/P Carmelo A (Mat. 0405) se suma la lista de naufragios de la pesca en el Mar Argentino, en esta ocasión sin tener que lamentar la pérdida de vidas en el mar.

Atento, mientras se realizaban tareas de pesca de arrastre a la altura de los 40°12’S y 60°36’W, el capitán del Carmelo A detectó el riesgo y junto con el resto de la tripulación tuvieron una actuación precisa alertando de la situación por las vías de comunicación establecidas, contando así con la inmediata actuación de los compañeros de los buques que navegaban en cercanías, y de la PNA que de inmediato adoptó el protocolo de actuación, y mientras el GC-27 Prefecto Fique navegaba hacia el lugar, desde el avión PA-73 se comprobó que el buque siniestrado se había hundido a unos 45 metros de profundidad.

Antes que el buque se fuera a pique, los ocho tripulantes pudieron salvar su vida abordando la balsa salvavidas del lado de estribor del pesquero malogrado, debido a que el acceso a la balsa ubicada a babor era más peligroso, según expuso el capitán ante la autoridad marítima. Cabe destacar que el capitán está afiliado a la Asociación, y en todo el tiempo, desde que se supo del acaecimiento, el arribo a puerto, y la declaración ante Prefectura, contó con el apoyo y asistencia de la Comisión Directiva, actuando por orden del propio secretario general los delegados gremiales y asesores legales.

Sin perjuicio de la buena voluntad de los medios de comunicación, la noticia no impactó en los ámbitos locales ni nacionales como en aquellos casos en que fallecieran algunos o la totalidad de sus tripulantes, no obstante a nosotros nos permitió analizar otras cuestiones que no vieron la luz.

Estar equipado con dos balsas determina la posibilidad no sólo de arrojar al agua la más conveniente al caso, sino también que al hundirse el buque se cuente con un elemento de salvamento más, mejorando la flotabilidad y visibilidad para la búsqueda, rescate y mejor pasar de los náufragos.

La balsa es sin dudas la mejor oportunidad que tienen los náufragos tras la pérdida del buque, por el pronto acceso entre otras cuestiones. El Carmelo A nos deja ver claramente esta opción y otorga a los tripulantes y a sus familiares, la alegría de no afrontar la pérdida de la vida por actos mezquinos e inhumanos como resulta negarse a la seguridad náutica.

Recordemos que los naufragios de los buques Repunte y Rigel movilizaron a todo el sector pesquero, trabajadores, empresas, instituciones y familiares; y celebramos que con la participación de todo el sector marítimo y las autoridades se haya consensuado la Disposición PNA 962/2018, que establece la obligatoriedad de disponer de dos balsas salvavidas, y elementos como los trajes para inmersión en aguas frías, que presentaron un fuerte conflicto posterior al naufragio del buque Rigel.

Previo a la redacción de la Disp. 962/18, el 14 de junio de 2018, dirigentes de la Asociación de Capitanes de Pesca presentaron conjuntamente con representantes de la PNA y de Cámaras empresarias, a la por entonces ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich una propuesta para mejorar la seguridad náutica en los buques pesqueros, exigiendo la urgente implementación a través de las Disposiciones de la autoridad marítima. El proyecto, que ordenaba las exigencias de elementos de seguridad por tipo de flota y tamaño de eslora, contó también con la participación de Prefectura, cámaras empresarias, y gremios marítimo-pesqueros.

Si bien se destacó entonces la importancia de contar con trajes de inmersión, ordenados en la Disp. 1/2018, se aclaraba que no resultaba suficiente, debiéndose mejorar el equipamiento de salvamento a bordo, y sumar otros elementos para actuar en la emergencia, así el Secretario General Jorge Frías explicaba a la Ministra, en base a su propia experiencia como náufrago, la propuesta de la Asociación consistente en la incorporación de una segunda balsa salvavidas, además de avanzar en la modernización de la flota.

Es oportuno también recordar la recomendación de la Asociación a los Capitanes, del derecho que les asiste a presenciar el recorrido de las balsas.

Mejorar la seguridad náutica está entre los objetivos de la Comisión Directiva de Capitanes de Pesca; en ese sentido fue creado el CESMAr para avanzar hacia la educación y capacitación de los tripulantes, incluyendo una la propuesta sobre educación, formación y titulación de los Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca en Argentina en el libro «Civilización y Barbarie en el Mar Argentino».