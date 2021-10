Unidad y acuerdo de Sindicatos de Capitanes y Marineros de la pesca

Juntos, el Cap. Elio Mansilla, Pablo Trueba, Cap. Jorge Frías y Julio Ramírez, luego de la rúbrica del acuerdo.

Sin dudas el paso del tiempo genera los escenarios necesarios para alcanzar entendimientos que tengan como objeto únicamente beneficiar a los compañeros trabajadores. Las Instituciones esperan la madurez de sus conductores, y esto sin dudas llega, así lo demuestra la historia de la humanidad y la industria pesquera no debe ser una excepción.



La Asociación de Capitanes de Pesca se formó como un desprendimiento del Centro de Patrones Fluviales, y desde 1982 comenzó a transitar su propio camino. Con su personería gremial representa a los Capitanes de Pesca a lo largo del litoral marítimo argentino, habiendo alcanzado Convenios Colectivos de Trabajo acordados con las Cámaras Empresarias representativas de las distintas actividades pesqueras. La Asociación cuenta asimismo con su propia obra social OSPesca, brindando cobertura médica a sus socios y familia activos y a sus compañeros jubilados con el mismo nivel de cobertura; y ha tomado un avanzado rumbo en la capacitación de los capitanes de pesca y educación de los futuros profesionales.



En situaciones similares tuvo su origen el Sindicato Marítimo de Pescadores, SIMAPE, desprendiéndose del Sindicato Obreros Marítimos Unidos buscó su propia identidad en la provincia de Buenos Aires con asiento en el puerto de Mar del Plata, y no sin ardua lucha y conflictos también logró su objetivo, y hoy representa a su sector laboral de innegable importancia en la industria y desarrollo de la actividad pesquera.



Ambas organizaciones de trabajadores encuentran a sus Directivos, y en particular a sus Secretarios Generales en un crecimiento personal destacado, jóvenes y con potencial proactivo para la gestión.

Los memoriosos recordarán que ambas organizaciones estuvieron distanciadas, aunque cada una en su espacio y sin conflictos frontales difícil era pensar que hoy trabajen “codo a codo”, como expresó el dirigente de los Capitanes en su cuenta de Twitter, y esto sorprende a muchos en el sector; máxime cuando Frías y Trueba se caracterizan por ser fieles a sus convicciones.



Bienvenida la unidad sea para construir en paz y por el bien de la industria. Y como primer paso de esta unidad, los máximos dirigentes de Capitanes de Pesca y de la mutual Sindical AMPesca, junto con sus pares del SIMAPE y MUPEMA, rubricaron un convenio mediante el cual se hará uso de consultorios recientemente inaugurados para la revisión médica requerida por Prefectura al personal de a bordo. Coincidiendo ambas entidades en la conveniencia y recíproca necesidad de brindar iguales servicios que los ofrecidos a los propios asociados, evidenciando la solidaridad patrimonio permanente del movimiento mutual y cooperativo argentino.