Torres y la gobernadora de la región chilena de Aysén, Andrea Macías Palma, reclamaron en conjunto por la obra del Corredor Bioceánico

En el marco de dicho reclamo, dirigido al Gobierno nacional, el mandatario chubutense destacó la importancia de trabajar en “agendas conjuntas” con el vecino país, para “poner en valor esa marca Patagonia que tiene tanto para darle al mundo todavía”. Además, anunció la creación de un “Comité de Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico”, orientado a estudiar y proponer políticas específicas que promuevan y desarrollen el intercambio integral entre todos los municipios y comunas involucradas.El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presidió este viernes por la tarde el Encuentro para la Promoción y Desarrollo del Corredor Bioceánico Puerto Chacabuco – Puerto Comodoro Rivadavia, y posteriormente la presentación del proyecto de ley que establece la creación de un Ente Público no Estatal, que estudiará y propondrá políticas específicas para el desarrollo del mencionado Corredor.De la presentación, que tuvo lugar en el Centro Cultural “Débora Jones de Williams” de Sarmiento, participaron también la gobernadora de la región de Aysén de Chile, Andrea Macías Palma; el vicegobernador del Chubut; el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; la diputada nacional, Ana Clara Romero; el presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Carlos Lorenzo; la cónsul de Chile en la región, Valentina Mora Pérez; legisladores nacionales; diputados provinciales; intendentes y jefes comunales de localidades vecinas; autoridades militares; funcionarios provinciales y sus pares de la región trasandina; concejales de la ciudad anfitriona; gremios y representantes del sector privado, entre otros.Agenda CompartidaDurante la presentación, y previo a la firma del proyecto de ley que declara de interés político, institucional económico, social, turístico, deportivo y cultural, la creación, promoción y desarrollo del Corredor Bioceánico Puerto Chacabuco – Comodoro Rivadavia, el gobernador Torres se refirió a la importancia del vínculo establecido entre las regiones, destacando que “tenemos que poder hermanarnos con Chile para que no solamente haya una agenda logística o de balanza comercial estratégica, sino que también haya una agenda de identidad, una agenda cultural”.“Nosotros estamos abiertos verdaderamente al mundo, sin ningún tipo de prejuicio, y ahí tenemos otro desafío también que es unir a la Patagonia más allá de las fronteras geográficas, como ya hicimos con los gobernadores del sur de nuestro país, porque compartimos el mismo potencial de ese intangible que es la marca Patagonia, y lo tenemos que vender al mundo de una manera inteligente, despojándonos de ese prejuicio de que la región no es competitiva”, señaló también Torres.“La Patagonia tiene mucho más para dar”Igualmente, en otro pasaje de su discurso, el mandatario señaló que se trata de una “oportunidad única” al destacar que “este es el primero de muchos proyectos que vamos a trabajar en conjunto con la Gobernadora, y con nuestro país hermano de Chile, porque estoy profundamente convencido de que es un paso necesario para el desarrollo de una Patagonia que tiene mucho más para dar”.Al respecto, Torres refirió que “tenemos que ser más competitivos, porque estamos convencidos de que podemos darle mucho más al mundo de lo que hoy le damos, y para eso las provincias de la región tenemos nuestra responsabilidad, pero la Nación también tiene la suya”.“Por eso vamos a exigir, como corresponde, que se retome la obra del Corredor Bioceánico, que es verdaderamente un hito importante y estratégico en el desarrollo de la región, tanto para Chile como para la propia Argentina”, aseguró por último el titular del ejecutivo chubutense.Acerca del proyecto de leyEl proyecto que será enviado a la Legislatura define como Corredor Bioceánico al espacio geoeconómico que incluye la Región de XI de Aysén y la zona sur de la Provincia del Chubut. Asimismo, reconoce como ejes de integración y circulación de bienes y servicios a las localidades de Guaitecas, Cisnes, Lago Verde, Aysén, Coyhaique, Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, Tortel, Villa O’Higgins en la Región de Aysén y a las localidades de Lago Blanco, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, Rio Mayo, Rio Senguer, Facundo, Buen Pasto, Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly de Chubut.Además, define la creación de un Ente Público No Estatal, denominado Comité de desarrollo y promoción del Corredor Bioceánico Puerto Chacabuco – Puerto Comodoro Rivadavia, cuyo objeto será estudiar y proponer políticas específicas tendiente a desarrollar el Corredor Bioceánico, generando todas aquellas acciones que promuevan y desarrollen el intercambio integral entre los actores participantes del mismo y el resto del mundo.Finalmente, desde el gobierno provincial destacaron que el mencionado organismo no demandara? la formación de nuevas estructuras, sino que surgirá de la interrelación de diversos organismos ya existentes. De este modo, participarán allí las áreas del Gobierno provincial vinculadas con las actividades económicas y de infraestructura, así como también los Municipios de todo el Corredor y distintas entidades del sector privado.–