Torres: “Si el Gobierno no deja de pisarnos la cabeza, no va a salir una gota más de petróleo de esta provincia”

Además, el titular del ejecutivo chubutense aseguró que las últimas medidas de Nación son una clara represalia “porque nos pusimos de acuerdo para proteger los intereses de los vecinos con un intendente que no es del partido del Gobierno Nacional”.

El Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, estuvo presente en la multitudinaria marcha en defensa de la cuenca del Golfo San Jorge que se organizó este viernes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la cual aunó a fuerzas políticas, sindicales y civiles que, en el marco del 123º Aniversario de la localidad, se congregaron para manifestarse reivindicando el trabajo, la inversión y la producción en la zona.

Durante el acto en cuestión, el mandatario provincial apuntó contra Nación por la retención indebida de los fondos de la coparticipación, y aclaró que “no vamos a permitir que nos pisen la cabeza a todos los chubutenses y que nos toquen los recursos que son nuestros: si no hay una resolución a este conflicto, a partir del miércoles no vamos a exportar un solo barril de petróleo más”.

“Nos han llevado hasta una situación límite, y ahora todos juntos elegimos plantarnos para que de una vez por todas entiendan que no nos van a someter con extorsiones y amenazas”, manifestó Torres, en el escenario central de una movilización que nucleó a los gremios petroleros, camioneros y de la construcción, ante el anuncio de la empresa YPF de desprenderse de la mayoría de las áreas que históricamente venía explotando en la provincia.

Además, el titular del ejecutivo chubutense aseguró que las medidas de Nación son una clara represalia “porque nos sacamos una foto con un intendente que no es del partido del Gobierno Nacional y nos pusimos de acuerdo todos juntos en cuidar los intereses de los vecinos”, añadiendo que “no es así como se hace política”.

”Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”

“Es ilegal lo que están haciendo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró Torres, quien también afirmó: “Hace más de cien años que esta Cuenca le viene dando más de 300.000 millones de dólares a Nación, y sin embargo tenemos las rutas nacionales destruidas y los puertos de aguas profundas hechos un desastre, así que llegó el momento de decir ‘basta’ y de plantarnos para defender los derechos de los chubutenses”.

De igual manera, refirió que “a mí me habría encantado, en estos tres primeros meses de gestión, estar empujando juntos con el Gobierno Nacional, y poder celebrar, por ejemplo, que hoy licitamos una escuela, o que podemos hacer la ruta 37; pero en lugar de eso me tengo que encontrar ahora con que hay un presidente que nos quiere pisar la cabeza porque como provincia osamos decirle que no vamos a permitir que nos saquen la plata del transporte público”.

“No puede ser que Chubut tenga que subsidiar y poner plata para bolsones de alimento para trabajadores de la construcción, porque a alguien en Buenos Aires se le ocurre que las obras públicas se tienen que parar”, señaló Torres también, asegurando que “ahora vamos a ser nosotros los que encaremos con mucho esfuerzo esas obras que debería haber hecho el Gobierno Nacional, pero para hacerlo tenemos que tomar una decisión, y esa decisión nos va a encontrar a todos espalda con espalda”.

Al respecto, Torres se mostró firme en su voluntad de defender hasta las últimas consecuencias los intereses de cada vecino de la provincia y señaló: “Si para el miércoles que viene no hay una respuesta desde Nación, vamos salir todos juntos a reclamar, y ahí vamos a ver si son tan guapos como dicen, porque si no nos quitan la pata de encima, de Chubut no va a salir un solo barril de petróleo más”.

About Author