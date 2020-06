Torres le respondió a la Senadora Nancy González: “Ademas de aplaudir al gobierno debería representar a los Chubutenses”

El Diputado Nacional Ignacio Torres, a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales, le contestó a la Senadora Nancy Gonzales luego de que esta calificara como hipócrita el proyecto de ley que Torres y Menna presentaron solicitando un salvataje económico del gobierno nacional a la provincia.

En el vídeo, Torres se muestra sorprendido por la defensa de la Senadora al Gobernador Mariano Arcioni, cuando es el propio gobierno el que hizo pública la delicada situación de la provincia en materia económica y financiera. “La política chubutense tiene que dejar de mirarse el ombligo y entender que hay miles de familias que la están pasando verdaderamente mal, y esperan que quienes los representen, defiendan los intereses de la provincia en vez de defender a los políticos o a un partido de gobierno” aseguró.

El Diputado, recordó además que Chubut es la ante última provincia en recibir aportes del tesoro nacional, y que “hay que tener en cuenta que el gobierno está emitiendo cientos de miles de millones de pesos todos los meses, y esos recursos que son de todos los Argentinos, no los distribuye bajo un criterio Federal y mucho menos teniendo en cuenta las necesidades de las provincias, ya que Chubut es la que peor está en materia económica y financiera”.

Torres llamó a toda la dirigencia política a estar a la altura de las circunstancias, y entender que Chubut necesita salir de tan extrema situación, “hipócrita sería desconocer el problema de la provincia, que está claro que no tiene que ver con la pandemia o con el FMI o con cualquier excusa que se quiera inventar, el problema de Chubut es producto de políticas demagogas y años de irresponsabilidad fiscal que hicieron de Chubut el ejemplo para el resto de las provincias de lo que no hay que hacer”.

Además agregó que “a nadie le gusta vivir de prestado y es por eso que ademas de austeridad fiscal le solicitamos al Gobierno que presente una agenda de crecimiento, con eje en la competitividad, para escalar en la cadena de valor y tener mayor densidad de empresas. Por otro lado en el corto plazo tenemos que entender que está en riesgo incluso la salud de los Chubutenses, a diferencia de otros distritos donde la preocupación pasa por que el sistema de salud no colapse, en Chubut nos preocupa que no arranque ya que hasta hace pocos días no se podía cumplir con lo mínimo e indispensable que es el pago de los haberes para el personal de salud”.

“En un esquema de prioridades me parece más importante ayudar a Chubut que expropiar una empresa agroexportadora con títulos tribuneros de soberanía alimentaria. Si queremos salir adelante necesitamos defender una agenda parlamentaria verdaderamente federal independientemente del gobierno de turno. Y hoy Chubut necesita que Nación intervenga económicamente en la provincia para garantizar lo mínimo que un estado benefactor debe brindarle a la ciudadanía” finalizó.

link video: https://twitter.com/NachoTorresCH/status/1270688425776238593