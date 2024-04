Torres: “Hoy nos une Malvinas y la defensa de nuestra Soberanía»

”

Asimismo, el mandatario chubutense señaló que defender la soberanía nacional implica, también, defender el federalismo y los recursos del país, y llamó a “reivindicar a nuestros héroes de Malvinas todos los días del año, y no solamente cada dos de abril”.En el marco del acto central por el 42° Aniversario de la Gesta de Malvinas, que se llevó adelante este martes por la mañana en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, dio un discurso en el cual destacó la importancia de “recordar a los veteranos de Malvinas todos los días del año, no solamente cada dos de abril”, resaltando así la necesidad de reivindicar a “esos héroes que dieron sus vidas en la defensa de nuestra soberanía nacional”.“Defender la soberanía”En tal sentido, el titular del ejecutivo provincial se mostró muy emocionado por la invitación a participar del acto realizado en el Monumento Héroe de Malvinas de la capital fueguina, y al dirigirse a todos los presentes señaló que “hoy estamos acá, hermanados por la causa Malvinas, tres Gobernadores de la Patagonia, porque más allá de las diferencias generacionales, partidarias o geográficas que podamos tener, a todos nos une un mismo objetivo, una misma obligación: la defensa de nuestra soberanía nacional”.“Defender la patria es defender lo nuestro, es poner en valor nuestros recursos y proteger a nuestra gente, por eso sabemos que defender la soberanía de nuestro país implica también la defensa del federalismo”, aseguró Torres, añadiendo asimismo que “los patagónicos estamos unidos y vamos a defender lo que es nuestro ante cualquier intento de avanzada por parte del gobierno nacional, poniendo siempre en valor al federalismo y al interior productivo del país, sin importar quiénes sean los que estén coyunturalmente al frente de la Casa Rosada”.De igual manera, el titular del ejecutivo chubutense se comprometió a seguir trabajando junto a sus pares provinciales con el objetivo de “sentar las bases para que quienes vengan después de nosotros sigan comprometidos con la defensa de nuestros recursos, con la defensa del Mar Argentino, y con la defensa de nuestra soberanía, de nuestro federalismo y de nuestra patria, como bien hicieron los héroes de Malvinas a quienes hoy estamos homenajeando”.Reivindicar la “causa Malvinas”Al respecto, Torres destacó la importancia de garantizar que “la causa Malvinas vuelva a ser estudiada por los chicos en las escuelas, para que de esta manera se pueda transmitir de generación en generación”, y añadió: “De nada sirve el revanchismo revisionista que cada tanto quieren imponernos desde ciertos sectores, buscando así confundir y dividir a los argentinos”.“Es necesario que miremos para adelante, y que no vivamos anclados al pasado, pero siendo siempre plenamente conscientes de nuestra historia y de la importancia de defender la soberanía nacional de la Argentina”, aseguró por último el mandatario chubutense, invitando a casa uno de los presentes a “recordar y reivindicar todos los días a esos héroes de Malvinas que dejaron sus vidas por nuestra patria”.Autoridades presentesEn esta ocasión, Torres estuvo acompañado por el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el intendente de Ushuaia, Walter Claudio Raúl Vuoto; senadores y diputados nacionales; legisladores provinciales; concejales locales; veteranos de Malvinas; fuerzas de seguridad; autoridades eclesiásticas; y vecinos de la zona que se acercaron a participar de la conmemoración realizada en el Monumento Héroes de Malvinas de la ciudad de Ushuaia. También enviaron su acompañamiento los gobernadores Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Sergio Ziliotto, de La Pampa.–