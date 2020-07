Torres con Tatín López Salaberry: “Es un orgullo nutrirnos de la experiencia de alguien que hizo tanto por la Patagonia. La agenda regional no tiene color partidario”

El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo una reunión por zoom con Oscar “Tatin” López Salaberry, un conocido vecino de Trelew, hoy radicado en Costa Rica, que se desempeñó como embajador argentino en ese país, y estuvo a cargo de la Comisión Nacional para la Promoción y el Desarrollo de la Región Patagónica.

El origen de la Comisión para el Desarrollo de la Región Patagónica se remonta al año 1986, y entre los años 1989 y 1996, Tatín López Salaberry estuvo a cargo del programa. Para 1999 se modificaron algunos objetivos del programa y se estableció que la sede del debía radicarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Torres y Salaberry compartieron una charla por videoconferencia para retomar las iniciativas del desarrollo patagónico, al respecto el diputado dijo “las iniciativas propuestas en la gestión de tatin, no solo no pierden vigencia, sino que hoy son más necesarias que nunca”. Durante la charla, el ex titular de la comisión lamentó que «hoy la mirada de la dirigencia parece estar puesta en las Obras que ‘tienen peaje’ en vez de pensar políticas públicas que beneficien a la región y sean sostenibles en el tiempo».Algunas de las medidas que impulsó “Tatin” incluyeron la desregulación de puertos patagónicos, los subsidios de las líneas aéreas de tercer nivel (inter provinciales), los créditos de reconversión ovina para el sector agropecuario, y el trabajo con cancillería en la conformación de vocalías para tratar temas fronterizos, entre tantas otras.

Por otro lado, Salaberry expresó que además de las medidas de promoción industrial, la política de exención impositiva para los combustibles “beneficia transversalmente a toda la ciudadanía, llegando al bolsillo de los jubilados, los empleados, los empresarios, el transporte, reduce los costos de la logística y el beneficio queda en la región, ese porcentaje que se exime se refleja en el consumo generando a su vez ingresos por otros tributos que compensan el costo fiscal de la medida”.

Para Torres “la charla fue muy productiva y creo que tenemos que nutrirnos de las experiencias de quienes dedicaron gran parte de su vida al desarrollo de la región”, además manifestó que “tenemos un grave problema de competitividad, lo cual es un agravante para salir de la crisis y reactivar la economía el día después de la pandemia» y agregó que «hoy nos encuentra con la guardia baja, a diferencia de otros países, y con la provincia atravesando la peor crisis económica e institucional de su historia».

Por último, el legislador nacional indicó que elevará en el Congreso Nacional, iniciativas que quedaron pendientes de ejecutarse o se derogaron a través de los años. Algunas medidas complementarias a incluir son: un bono compensación fiscal por zona desfavorable, propiciar herramientas de integración económica con Chile, y aprovechar uno de los recursos intangibles más importantes que tenemos que es la marca Patagonia. «Para esto es fundamental empoderar a las cámaras empresarias, a las universidades y demás instituciones intermedias que deben tener un rol vinculante a la hora de discutir un plan integral de desarrollo económico” expresó.