Temporada de Cruceros: El Serenade of the Seas arribó a Puerto Madryn

Este buque de 292 metros de eslora llegó por primera vez a la ciudad del golfo, trayendo a bordo 1588 pasajeros y 830 tripulantes.Dando continuidad a la temporada de cruceros en la ciudad de Puerto Madryn, este martes arribo el buque Serenade of the Seas.Este crucero de 292 metros de eslora llegó por primera vez a la ciudad portuaria y amarró sobre el lado sur del Muelle Piedra Buena minutos antes de las 7 de la mañana, trayendo a bordo 1588 pasajeros y 830 tripulantes.Actualmente el Serenade of the Seas se encuentra cumpliendo un viaje alrededor del mundo con una duración total de 9 meses con punto de partida y finalización en Miami.Antes de recalar en Puerto Madryn, visitó la ciudad de Buenos Aires, y estima partir a las 17 horas de este martes con rumbo a las Islas Malvinas.–

