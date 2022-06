TECtv presenta tres documentales para concientizar sobre el uso del plástico en el mundo

La serie de tres episodios denominada “¿Por qué plástico?” -Why Plastic?- se interna en el universo de este material para analizar la dimensión de la industria, la contaminación ambiental que genera y sus posibles efectos en la salud humana.

A partir de mañana, viernes 3 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente a celebrarse el domingo 5, TECtv -la señal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- presentará una serie documental de investigación de 3 episodios denominada ¿Por qué plástico? -Why Plastic?-, cuyo objetivo es concientizar y combatir la desinformación analizando más de cerca la realidad y los mitos respecto a los impactos de la utilización del plástico en el mundo. Los documentales, producidos por The Why Foundation y cedidos para su estreno regional en esta fecha especial por la Red Televisión América Latina (TAL), proponen ser un vehículo de educación ciudadana y un disparador para iniciar un debate sobre la contaminación plástica y sus problemas asociados como la crisis climática, la justicia ambiental y la salud pública.

Titulados “Coca Cola: promesas vacías”, “Nosotros los conejillos de indias” y “El mito del reciclaje”, cada episodio narra un aspecto diferente sobre la contaminación plástica, desde las industrias que lo utilizan, pasando por sus posibles efectos en la salud humana, y analizando cuidadosamente los alcances del reciclaje.

Los episodios se emitirán en el orden anteriormente mencionado el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de junio, a las 21 h por la señal 22.5 de la TDA o por streaming en vivo en el canal de YouTube de TECtv. Para más información y novedades ingresá al sitio web www.tectv.gob.ar o seguí a TECtv en Facebook y Twitter.

Sobre The Why Foundation

Es una organización sin fines de lucro que apoya el desarrollo sostenible, asegurando el acceso gratuito a información confiable para millones de personas. Produce y distribuye documentales y contenidos multimedia sobre derechos humanos, democracia, justicia e igualdad. Sus documentales se utilizan en escuelas, centros comunitarios, cines públicos y se presentan a través de una creciente red de más de 70 emisoras de televisión de servicio público en 200 países de todo el mundo.

Sobre RED TAL

Televisión América Latina es la unión de los canales públicos y culturales de la región constituida como un espacio de coproducción, intercambio y fortalecimiento de los sistemas de televisión de servicio público en la región. Promueve la cultura de la cooperación a partir de acciones colectivas para el fortalecimiento mutuo y el posicionamiento de la comunidad de canales en América Latina.