“Sextorsión» en Madryn por 75 mil pesos

Pagó dinero para evitar que no publiquen fotos íntimas que había enviado por Facebook. Cómo evitar caer en la estafa.

Sucedió en Puerto Madryn. La víctima tiene 65 años y lo contactó el usuario “Sofía Dominguez” a través de la red social Facebook. Tras una breve conversación, “Sofía” le pidió fotos íntimas y el número de teléfono. La víctima le envió las fotos. Pero al otro día lo contactó un hombre, quien dijo ser padre de la chica, y le pidió dinero para no denunciarlo y publicar las fotos en Facebook.

El hombre accedió y pagó 50 mil pesos. Al día siguiente, volvieron a reclamarle dinero y el hombre pagó otros 25 mil. Luego hizo la denuncia por “extorsión” y explicó que pensó que la usuaria era real y que se trataba de una mayor de edad, pero cuando lo contactó quien dijo ser el padre, “se asustó y cedió a la extorsión pensando que era una menor”.

Las fotos que utilizaba el usuario “Sofía Dominguez” eran de una modelo de Europa del Este.

Desde la Fiscalía brindaron recomendaciones para evitar caer en la extorsión o estafa. “El modus operanti es alguien que se pone en contacto con el usuario a través de un perfil de una mujer y, tras un breve intercambio, le pide fotos íntimas y su celular. Luego, lo contactan diciéndole que si no paga una suma de dinero van a publicar las fotos” explicaron desde la Fiscalía y brindaron consejos para evitar la “sextorsión”. «Sentido común. Es el consejo más obvio pero si te contacta una mujer de perfil atractivo, que creó el usuario hace pocos días, no la conocés y con la cual no tenés amigos en común. Y, sumado a esto, te pide fotos íntimas, deberías sospechar”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

“Entablar un contacto de índole sexual, enviado fotos íntimas a alguien que te contactó por Facebook, genera que sea probable que te engañen”, explicaron y sostuvieron que en los casos es importante realizar la denuncia en la Comisaría o en la Fiscalía.