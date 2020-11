“Semejante acción mediática contra la tasa que aprobamos me parece similar al ataque que sufre el proyecto de aporte solidario para las grandes fortunas”

El concejal Federico Garitano (Bloque Partido Justicialista/Frente de Todos) se refirió a la polémica que produjo la Ordenanza aprobada hace algunas semanas en el Concejo Deliberante mediante el cual los parques eólicos deberán abonar una tasa de habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental.

“En 2019 se aprobó la ampliación del ejido urbano municipal por lo cual los parques eólicos cercanos a nuestra ciudad quedaron incluidos. He leído en una gran cantidad de medios periodísticos nacionales, lo que habla del poder económico que representan, que no existe una contraprestación que permita establecer un tributo. Al igual que al resto de las industrias radicadas en el ejido municipal se les solicita que posean todas las medidas de seguridad e higiene y su control es obligación del municipio”. – señaló el concejal Garitano.

“La contraprestación – agregó el edil – está dada por los controles que deben realizarse en el lugar donde están instalados los aerogeneradores, las oficinas, tableros, transformadores, depósitos, etc. Todos deben contar con protocolos de higiene y seguridad, planos de lo implantado, medidas de seguridad respecto de personal, incendios de campos, manejo de residuos, etc. Yo comparto con el Intendente municipal que esta tasa es similar a la que pagan todas las industrias y comercios de la ciudad desde hace mucho tiempo”.

“Semejante repercusión mediática contra la tasa que deberán abonar las empresas propietarias de los molinos eólicos me hizo acordar mucho a la batalla que emprendieron los medios periodísticos contra el aporte solidario de las grandes fortunas que tramita en la Cámara de Diputados de la Nación. No se trata de ningún impuesto al viento como han querido instalar maliciosamente, se trata de una tasa similar a las que abonan tantas industrias y comercios de la ciudad. Otro punto fundamental es que se utiliza como base imponible la potencia unitaria que posee cada aerogenerador por lo que es claro que no está gravada la producción de energía. – dijo finalmente Garitano –