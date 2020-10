Se suspendió la sesión en la Legislatura

El Vicegobernador Ricardo Sastre diálogo con los medios de prensa luego de suspender la sesión virtual de esta mañana.

“La sesión de hoy fue suspendida, y está claro que en estas condiciones es imposible. Entiendo que a los Diputados se les solicita que trabajen, pero acá hay una realidad imposible de sortear, que es el atraso salarial de los empleados. Como empleador, es muy difícil pretender algo de los empleados, con la situación que atraviesan. Viven de ese salario, y es entendible lo que solicitan” dijo el Vicegobernador de la Provincia de Chubut tras la suspensión de la sesión de este jueves, en conferencia con los medios.

En otro orden, Sastre dijo que “a mi nadie me presiona para sesionar, pero tengo que hacer un equilibrio. Por un lado los Diputados quieren sesionar, y por otro los empleados siguen sin cobrar. Esa es la realidad”.

El Vicegobernador explicó que “el reglamento que ha confeccionado la cámara hace unos días, establece que las autoridades de la casa deben sesionar desde la Legislatura. Por eso vinimos a sentarnos para llevar adelante la sesión. No me caracterizo, hablando vulgarmente, por pasar por la banquina a los empleados y sus reclamos. Tenemos que ser respetuosos de la situación que se vive”.

Sobre los temas a tratar, dijo que “estaban los asuntos entrados, y en el orden del día estaba solo el pliego del Presidente del Banco del Chubut”.

Al respecto de las nuevas modalidades tecnológicas, Sastre explicó que “los despachos tienen que tener la firma de la mayoría de los integrantes. Cada comisión tiene 9 diputados, por lo que se precisan al menos 5 firmas. El único que tenía las firmas, era el Pliego del Banco del Chubut. Firmamos un convenio con el Superior Tribunal de Justicia hace unas semanas por el tema de las firmas digitales, pero para llevarlo adelante hay que realizar un proceso licitatorio por los Token, y hoy no está funcionando la parte administrativa de la Legislatura. Lo haremos en cuanto se pueda”.

En la sesión virtual de hoy, eran 25 los Diputados conectados, además de las autoridades de la casa que acompañaban al Vicegobernador.

Al ser consultado sobre el bajo funcionamiento del Poder Legislativo, Sastre admitió que “a veces se centran todas las miradas en la Legislatura, pero nadie está ajeno a la situación que se vive. El Poder Legislativo está intentando funcionar dentro de las limitaciones que existen, el Poder Judicial también está de retención y poseen guardias mínimas, y en lo que respecta al Ejecutivo, todas las áreas están de retención, y muchas de ellas llevando adelante sus reclamos en rutas y caminos de la Provincia. El que piensa que el problema es solo del legislativo, no está viendo el panorama completo”.

Además le preguntaron sobre la reunión del pasado martes con los gremios en el auditorio de la Legislatura.

“Escuché varias versiones, incluso que la reunión era promovida por el Vicegobernador y los gremios, en perjuicio de alguien más. Los que estuvieron presentes, vieron de qué se trató. Es importante el diálogo, no hay que esconderse. Seguramente de esa reunión con representantes sindicales puedan salir muchas cosas buenas. A la gente no hay que escucharla dos meses antes de una elección, hay que hacerlo siempre. Hubo muchos temas importantes que pueden llegar a buen puerto, y la realidad es que se necesita del aporte de todos para salir adelante”.

Por último, sobre eventuales modificaciones al reglamento de la cámara por la modalidad virtual, dijo que “no me corresponde. Hace 60 días cuando algunos legisladores plantearon cambios, brindé mi opinión y no me la aceptaron. Hoy, 60 días después, quieren avanzar con lo que yo había planteado en aquel momento. Que se ocupe quien corresponda”, cerró.