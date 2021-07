Se registró un importante descenso en el número de contagios e internaciones por Covid-19 en Chubut

Así lo afirmó el titular de la cartera sanitaria provincial, Fabián Puratich, quien sostuvo también que “esto es fruto del trabajo que venimos realizando en toda la provincia y del comportamiento de la sociedad”.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, valoró el buen funcionamiento de las distintas estrategias que se están llevando adelante desde el Gobierno Provincial para enfrentar la pandemia de Covid-19, señalando, particularmente, que la Campaña de Vacunación, el aislamiento de casos positivos a través del Programa Detectar y la difusión continúa de las medidas de cuidado que la sociedad ha incorporado en gran medida, han permitido sostener una tendencia a la baja en el número de contagios e internaciones en toda la provincia.

Descenso en la ocupación de camas críticas

“Durante las últimas seis semanas hemos logrado disminuir de manera progresiva la cantidad de casos de Covid-19 en la provincia”, afirmó el ministro provincial, agregando que “esto, por lógica, ha repercutido de forma muy positiva en la ocupación de camas críticas de los principales establecimientos asistenciales del Chubut”.

En tal sentido, Puratich aseguró que “ha bajado muchísimo el número de internados en terapia intensiva y también en clínica médica”, y detalló que “hemos pasado de más de 100 pacientes internados con respiración mecánica a 47, reduciendo así en más de la mitad la ocupación de camas críticas de terapia intensiva, y lo mismo ocurre con las camas de clínica médica, donde por el momento hay 65 internados, mientras que durante los picos de la pandemia el número llegaba a 150”.

Continuidad del trabajo realizado y de la prevención

“Esto es fruto del trabajo que venimos realizando en toda la provincia y del comportamiento de la sociedad y las personas, que han entendido que los cuidados son una herramienta fundamental”, manifestó también el ministro de Salud, añadiendo que “cuanto más siga bajando el número de contagios, menos posibilidades habrá de que se desarrollen formas graves de la enfermedad”.

De igual manera, llamó a no descuidar el distanciamiento social y las medidas de protección individual ya que “es un error creer que por el hecho de estar vacunados se solucionó el problema: la vacuna es una herramienta fundamental que disminuye la mortalidad y disminuye también la incidencia de los casos graves, pero eso no significa que uno no pueda llegar a contagiarse aún estando vacunado, y no debemos olvidar que en nuestra provincia sigue habiendo todavía circulación del virus”.

Avances de la Campaña de Vacunación

Además, y en lo que atañe a la propia campaña de vacunación en sí misma, el titular de la cartera sanitaria provincial refirió que “en las últimas semanas se ha avanzado muy fuerte en la vacunación contra el Covid-19 en todas las localidades de la provincia, diseñando incluso una estrategia territorial que nos permitió armar dispositivos móviles de vacunación que pudieran acercar las vacunas a los distintos barrios, llegando incluso a ofrecer la vacunación a domicilio en casos de personas que se encontraban imposibilitadas de acceder a los vacunatorios por sus propios medios”.

Vacunación espontánea de mayores de 18 años

“Las cinco principales ciudades de Chubut: Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Rawson, se encuentran vacunando ya a mayores de 18 años sin turno previo; es decir, que cualquier persona que tenga más de 18 años, y no haya recibido aún la primer dosis de la vacuna, puede acercarse de forma espontánea a los vacunatorios, sin necesidad de que se le haya asignado un turno de forma previa”, aseguró también.

Completar esquemas de vacunación

Asimismo, el ministro provincial indicó que “nuestro objetivo ahora es poder ir completando los esquemas de vacunación, para de esta forma llegar a la primavera en otra condición epidemiológica”, y agregó que “afortunadamente, hay un gran flujo de segundas dosis que están entrando a la provincia, especialmente de las vacunas Sinopharm y AstraZeneca, lo cual nos va a permitir ir cumplimentando este propósito, mientras esperamos que nos lleguen también más segundos componentes de la vacuna Sputnik V”.

Importancia de la vacuna

“Lo importante es entender que vacunarse es un verdadero acto de amor, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo, y es por eso que seguimos convocando a todos los chubutenses a que se acerquen al vacunatorios más cercano y se coloquen la vacuna”, afirmó Puratich, insistiendo en la trascendencia que tiene “pensar en el otro, en nuestras familias, en los afectos que nos rodean, en cada uno de nosotros, ya que solamente cuando todos los chubutenses estemos vacunados vamos a poder recuperar por fin la normalidad”.