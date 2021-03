El titular de la cartera provincial de Seguridad participó del acto de finalización y resaltó que “buscamos que no existan más personas fallecidas ni lesionadas por accidentes vehiculares, y hasta que esto no suceda no vamos a continuar siendo celosos en la aplicación de las normas de tránsito”.





El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, encabezó este miércoles el cierre del Encuentro Regional de Licencia Nacional de Conducir 2021, que se realizó durante dos jornadas consecutivas en la sede del Casino de Suboficiales de la Policía del Chubut en Rawson.

De las capacitaciones participaron personal de los centros de emisión de carnet de conducir de las localidades de Rawson, Trelew, Gaiman; Dolavon; 28 de Julio; Dique Florentino Ameghino; Las Plumas; Los Altares; Camarones; Puerto Pirámides; Lagunita Salada; Gan Gan; Gastre; Telsen y Esquel. Al finalizar las jornadas se entregaron certificados a todos los asistentes.

Del encuentro, también, participaron el subsecretario de Seguridad Vial del Chubut, Leonardo Das Neves; el jefe de Policía del Chubut, Miguel Gómez; el director Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, Rodrigo Mandagaran y el director del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito, Daniel Nanni.

Aplicación de la ley

Al respecto, Federico Massoni, sostuvo que “en la Provincia del Chubut seguimos dos pilares que son fundamentales en materia vial, como es la seguridad y la igualdad, buscando el objetivo ambicioso de contar en todo nuestro territorio provincial con la licencia nacional única de conducir”.

“Continuaremos con la aplicación de la ley de Tolerancia Cero, y en tener controles de forma permanente en cada una de las localidades de nuestra provincia, por más grande o chica que sea, porque sabemos que la seguridad es la que puede evitar que algunas personas pongan en peligro al resto de la sociedad”, indicó el Ministro.

A su vez, Massoni expresó que “desde nuestra cartera tenemos un montón de estadísticas para mostrar, pero hablar de esto es hablar de números, y muchas veces genera que nos olvidemos de las personas que están detrás de eso y de las familias que han sufrido una perdida, por un accidente o por gente que ha consumido algún tipo de sustancia y salió a conducir, por lo cual deja de ser un accidente, es por eso estamos peleando para que salga algún otra figura penal, que es el homicidio vial o lesiones viales”.

Igualdad

Además, el Ministro de Seguridad explicó que “otro pilar importante para nosotros es la igualdad, dándole a todos los ciudadanos las garantías de que si alguien tiene una licencia de conducir es porque esa persona tiene pleno conocimiento de cómo tiene que actuar con un vehículo y que eso ocurra en todas las localidades de similar forma”.

Trabajo mancomunado

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, valoró “el trabajo que venimos desarrollando, el cual es sumamente importante, lo cual han sido posibles gracias a las gestiones que llevan adelante constantemente el Gobernador Arcioni y el Ministro Massoni, que permiten avanzar en materia de prevención y concientización vial”.

Asimismo, el funcionario provincial destacó “el trabajo mancomunado que tenemos con otros organismos como la Policía del Chubut, las distintas direcciones de transito municipales y en este caso con los centros de emisión de la licencia, con los que buscamos que en el transcurso de este año podamos contar con el 100% de la emisión de la licencia nacional tanto en las grandes ciudades como en el resto de la Provincia”.

En ese marco, Leonardo Das Neves aprovecho la ocasión para anticipar que “mañana, jueves 18, vamos a estar en Rada Tilly, con 60 o 70 personas de casi 12 municipios y el lunes 22 vamos a estar en la ciudad de Esquel con el resto de la provincia”.

Gestión impecable

Finalmente, el director Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, Rodrigo Mandagaran, resaltó que “para nosotros es un orgullo inmenso poder estar acá para conocer el desarrollo del trabajo que realizan, porque la gestión de Seguridad Vial que están llevando adelante en Chubut es impecable, siendo un caso ejemplificador para el resto del país”.