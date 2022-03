Se presenta en UTN Chubut la muestra: “Abuelas de Plaza de Mayo. Fotografías de años de lucha”

En conmemoración del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en el 46° aniversario del golpe de Estado, a cumplirse el próximo 24 de marzo.

En la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRCh), en Puerto Madryn, se puede apreciar la muestra “Abuelas de Plaza de Mayo. Fotografías de años de lucha”, a días de la jornada de reflexión del 24 de Marzo, por el 46 aniversario del golpe de Estado que sufrió nuestro país.

Organizada junto al Registro Único de la Verdad, la exposición fue creada por Abuelas de Plaza de Mayo en conmemoración del 40º aniversario de esa Asociación.

Quién hizo posible que hoy la muestra se presente en la FRCh es Fernando Sandoval, hermano de un nieto apropiado por la Dictadura Cívico Militar. Su hermano fue arrancado del vientre de su mamá en la sala de partos clandestina en la ex ESMA. “La búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo y las familias logró la restitución de su verdadera identidad después de un largo proceso que culminó con la condena del apropiador, ex comandante de gendarmería Victor Rei, quien, entre otras cosas, fue el que ejecutó el plan de apropiación de Papel Prensa. En nuestro caso particular, Pedro y yo desde entonces fuimos construyendo una relación familiar guiada por grandes sentimientos de amor. El mismo amor con el que fuimos concebidos todos los HIJOS por nuestros padres y madres”.

Fernando Sandoval contó que “en Puerto Madryn, como en otras ciudades del país, hace más de una década que integro diversos colectivos de DDHH, a través de los cuales vamos generando acciones diversas como la muestra fotográfica, charlas, “La Carrera de Miguel” y otras; con el fin de aportar en la búsqueda de lxs nietxs que todavía faltan conocer, la VERDAD y con la premisa de NO OLVIDAR!”

“Poder compartir en principio la muestra fotográfica de la historia Las Abuelas de Plaza de Mayo, en una universidad pública y popular como la UTN, tiene como objetivo mantener la “Memoria Activa” y generar la inquietud de que algún docente o familiar de lxs estudiantes podría ser un Nietx”, dijo Fernando y agregó: “la UTN, no fue ajena al horror y genocidio de la última Dictadura ya que algunxs docentes y estudiante que defendían la educación pública, gratuita y se oponían al plan socio económico de ajuste y exclusión de la última dictadura Cívico Militar, actualmente forman parte de la lista de lxs 30000 desaparecidxs”.

La muestra está integrada por fotografías que recorren la historia de Abuelas de Plaza de Mayo y de nuestro país. A partir de retratos familiares se reconstruye la labor de la institución, contextualizada con fotos periodísticas de cada período. De este modo se logra armar un mosaico de los últimos 45 años de lucha de los organismos de derechos humanos en general y de Abuelas de Plaza de Mayo, en particular. El curador de la muestra es el prestigioso reportero gráfico Alejandro Reynoso.

Entre las imágenes, pueden reconocerse las emotivas marchas y protestas de cuando las madres comenzaron a recorrer organismos públicos, iglesias y otras instituciones civiles, así como organizaciones de carácter internacional, en reclamo por verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos y por información sobre la apropiación de niños durante la dictadura.

Entre otros momentos memorables, las fotografías visibilizan la sustanciación de los juicios por crímenes de lesa humanidad, identifican algunas maternidades clandestinas dentro de los centros de detención ilegal y el instante conmovedor en el encuentro de los nietos apropiados con sus familiares directos, gracias a la incansable labor de las Abuelas.

El secretario de Asuntos Estudiantiles, Eloy López manifestó la importancia de contar con esta muestra en la Facultad Regional: “tanto para los/las estudiantes como para los/as graduados/as que creemos que tienen que tener conciencia y compromiso social; y una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es la memoria. Es importante como país tener memoria de lo sucedido para no cometer los mismos errores. Hay generaciones, como la mía, que nacimos en democracia y esta parte de la historia fue lejana, por lo que es fundamental darle visibilidad y plantear ámbitos de debates, lo cual desde la gestión de la Universidad es uno de los objetivos que nos trazamos para nuestro trabajo”.

La exposición podrá visitarse hasta el viernes 18 de marzo en el hall de la FRCh (Avda. del Trabajo N°1536 – Puerto Madryn).