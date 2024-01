Se presenta en la Casa de la Cultura la muestra Verde al Mar

Desde el viernes 12 de enero al 5 de febrero estará expuesto el trabajo de Patricia di Benedetto y May Kanter. Se puede visitar de 8 a 20 horas

La Municipalidad de Puerto Madryn a través de la Subsecretaría de Cultura invita a disfrutar de la muestra Verde al Mar de Patricia Di Benedetto y May Kanter, que estará expuesta en la Casa de la Cultura en la sala Illid desde el viernes 12 de enero al 5 de febrero de 8 a 20 horas. La inauguración será el sábado 13 de enero a las 19:30 horas.

May Kanter señaló: “En 2018 comencé a estudiar Mosaico. Y me he formado con grandes artistas nacionales e internacionales. Mi primera participación en una muestra fue en 2019, con la obra Mírame; un año después abrí mi propio Taller de Mosaicos “Piedra Libre”. Participé en la muestra “Memoria y Honor” con un casco de bombero intervenido, Renacer de las cenizas (2021); fui seleccionada con la obra Transmutar para participar en MAM 2022; y fui invitada como artista emergente en EAM 2023 con la obra Beatrice”.

Por su parte, Patricia Di Benedetto es arquitecta, docente y mosaiquista. Nacida en Lobería, provincia de Buenos Aires, actualmente reside en Trelew. Acerca de su trabajo, la docente indicó: “Descubrí el mosaico como expresión artística en 2016 y desde ese momento no paso un día sin hacer mosaico. En 2019, una de mis obras fue seleccionada para participar en el 3° Salón de Mosaico Nacional e Internacional de Uruguay, conectándome con artistas mosaiquistas argentinos y del exterior, para posteriormente realizar talleres, seminarios y conocer temas vinculados al mosaico contemporáneo. Mi obra fluctúa entre el uso de diversos materiales y soportes, considerando aquellos que me proporcionan el mejor modo de expresar las ideas. Reutilizo materiales, dándoles una nueva vida para dar un mensaje de sostenibilidad”.

