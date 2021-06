Se podrá realizar la Verificación Técnica Vehicular en Puerto Madryn

El móvil prestará servicio durante los próximos 30 días. Atenderá de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 horas, al lado del puesto Policial en el Acceso Norte. Cabe mencionar que la verificación no es obligatoria en Chubut. No obstante, es un beneficio que la Municipalidad acerca a la comunidad de manera optativa para quienes deban viajar a otras jurisdicciones en las cuales sí se exige

Gracias a la gestión de la Municipalidad de Puerto Madryn, los vecinos podrán contar con uno de los Centros de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATARET), que entrega la oblea nacional de Verificación Técnica Vehicular.

El Intendente Gustavo Sastre recorrió las instalaciones del móvil temporal que se encuentra al lado del puesto policial en el Acceso Norte, a metros del Aeropuerto. La atención será de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 horas y prestará servicio durante los próximos 30 días.

Podrán acercarse sin turno los conductores de aquellos vehículos que tengan más de tres años de antigüedad y no cuenten con oblea de Verificación Técnica Vehicular o deban renovarla. Los interesados deberán presentarse con el vehículo, Tarjeta Verde (no hace falta ser el titular), carnet y seguro. Es obligatorio acudir con barbijo y no descender del vehículo.

VTV

Cabe mencionar que la verificación no es obligatoria en Chubut. No obstante, se trata de un beneficio que la Municipalidad de Puerto Madryn acerca a la comunidad de manera optativa para aquellas personas que deban viajar a otras provincias en las cuales sí se exige como, por ejemplo, Buenos Aires o Córdoba o bien para quienes quieran asegurarse de que su vehículo se encuentra en óptimas condiciones para circular.

COSTOS

>> Auto: $2.200 / Furgón: $2.300 / Pick Up: $2.400 / Motocicleta: $1.000.

>> Descuentos especiales para jubilados (-10%) y Veteranos de Malvinas (-50%)