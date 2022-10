Se lanzaron las inscripciones par la nueva Escuela Técnica de la CAMAD en Puerto Madryn

La presentación estuvo encabezada por el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, a cargo del Ejecutivo provincial, acompañado por la viceintendenta Noelia Corvalán, a cargo del Ejecutivo municipal debido al viaje que hizo el intendente Gustavo Sastre para participar de la Feria Internacional de la Pesca que se realiza en España

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, a cargo del Ejecutivo provincial, acompañado por la viceintendenta Noelia Corvalán, a cargo del Ejecutivo municipal debido al viaje que realizó el intendente Gustavo Sastre para participar de la Feria Internacional de la Pesca en España, encabezó hoy la presentación de las inscripciones para la escuela pública de gestión privada impulsada por la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD).

Cabe destacar que esta Escuela Técnica de Gestión de las Organizaciones ya fue aprobada por el Ministerio de Educación de la Provincia y tiene como objetivo la formación de jóvenes con cualidades para liderar procesos transformadores y con aptitudes emprendedoras.

Nueva alternativa

Al respecto, la Viceintendenta manifestó: “Celebramos contar con esta nueva alternativa educativa en Puerto Madryn, con un perfil técnico que actualmente no tenemos en la ciudad. Esto no significa que no sigamos acompañando la educación pública porque desde el Ejecutivo municipal se siguen realizando gestiones para la apertura de nuevas escuelas”.

En este mismo sentido, Corvalán remarcó: “Para las ciudades que crecen, tener cada vez más alternativas educativas es algo sumamente positivo. Felicito la iniciativa de la CAMAD y la capacidad de gestión que han demostrado, articulando entre lo público y lo privado, algo en lo que siempre trabaja el Intendente y creo que marca la diferencia”.

Los presentes

En la presentación, además del Vicegobernador y la Viceintendenta, estuvieron presentes el presidente de la CAMAD, Pablo Tedesco; la gerente y apoderada del proyecto, Gabriela Pastore; el secretario de Gobierno, Martín Ebene, y el subsecretario de Educación, Marcelo Gallichio.