Sastre: “Se busca cortar la circulación del virus, y las medidas son para cuidar a nuestros vecinos y a los de otras localidades”

Así se refirió al Intendente a las medidas que tomó en Madryn luego de cortar los accesos. “En Trelew se llegó a hablar de ‘discriminación’, y dolió mucho. Las medidas las tomamos para cortar la circulación del virus, y así cuidamos no solo a los madrynenses, sino a todos los demás vecinos de localidades aledañas”

El intendente Gustavo Sastre dialogó esta mañana con distintos medios de la Provincia, sobre lo suscitado el pasado viernes, cuando se decidió cortar los accesos a Madryn.

“Desde Trelew, hubo sectores que hablaron de ‘discriminación’ y eso dolió mucho. Fue el mismo Presidente de La Nación el que nombró a Trelew como uno de los cinco o seis puntos del país, en que se debía continuar con cuarentena obligatoria por circulación comunitaria del virus”, recordó Sastre.

“Agradezco la posibilidad de expresarme, ya que siempre hay que escuchar las dos campanas. El viernes pasado, muchos amigos de Trelew me dijeron que en los medios de allá estaban enojados por nuestra postura en Madryn de cerrar los accesos, y la verdad es que me dolió mucho. Nada más lejos de nosotros que discriminar a un vecino, sea de Trelew o de la localidad que sea. Es cierto que el viernes hubo gente que tuvo que volverse a Trelew porque no estaba habilitado el acceso a nuestra ciudad, y solo ingresaban pacientes con turnos médicos impostergables, distribuidores de alimentos y trabajadores esenciales. Al resto, se le pidió que vuelva, es verdad. Pero ni por asomo es algo que tenga que ver con una discriminación ni nada parecido. Nosotros nos debemos a la ciudad de Madryn, y a sus vecinos, y fue el Presidente de La Nación el que salió a decir explícitamente que Trelew estaba entre uno de los focos de circulación comunitaria del virus, y que debían respetar las medidas impuestas de la cuarentena. No fue un invento nuestro. Hay cinco o seis lugares declarados como zonas de riesgo en el país, y Trelew fue uno de ellos”, explicó Sastre.

Sobre el mismo tema, admitió que “lo hicimos para cuidar a la gente de nuestra ciudad, pero también a los trelewenses, porque si hay algo que buscamos con estas medidas, es cortar la circulación del virus, y esta localidad vecina no la está pasando bien con esta Pandemia. Es cuidarnos a nosotros y también a ellos. Todos los chubutenses deben trabajar para que la ciudad de Trelew no tenga esta circulación comunitaria, como así también ninguna otra localidad”.

Sastre también comentó que “nunca estuvo en riesgo el trabajo de personas que realizan tareas esenciales, como así tampoco la distribución y el abastecimiento de comida en ambas ciudades. Eso aún se mantiene, y seguirá de esa forma. Solo pedimos restringir el acceso a aquellos vecinos que puedan quedarse en su casa sin la obligación esencial de tener que venir a Madryn”.

Para el intendente “hablar sobre una gestión o una ciudad, opinando desde otro lado, quizás es más fácil. Desde adentro es diferente. Pero todas las medidas que se toman, son para bien de los vecinos, no solo de Madryn, sino de toda la provincia. Todos los demás comentarios, que intentaron generar odio y polémica entre una ciudad y otra, están de más”.

LAS MEDIDAS

Sastre recordó en la entrevista que semanas atrás “los intendentes de varias localidades pidieron apertura de muchos sectores, y los únicos que salimos a decir que no íbamos a liberar, fuimos nosotros. Y fuimos criticados, nos dijeron que íbamos a contramano del resto, que nuestra posición era individualista. Y yo lo mencioné en un grupo de WhatsApp que tenemos con los intendentes, se lo pueden preguntar a cada uno de ellos. Nuestra postura siempre ha sido clara en cuanto a las medidas adoptadas” y agregó que “hoy, con el resultado puesto, las ciudades que habían pedido la apertura de los sectores tuvieron que retrotraer las medidas, y acá en Madryn contrario a eso, tenemos casi el 90% de la ciudad habilitada. Solo resta avanzar con cuestiones que tienen que ver con actividades saludables que se realizan en grupo, para ver cómo se implementan los protocolos, pero no nos arrepentimos de ninguna medida”.

El intendente de Madryn además insistió en que “las medidas fueron dispuestas desde Nación, y Trelew es uno de los puntos que tiene circulación comunitaria.

Como dije antes, entre todos debemos trabajar para cortar esa circulación, y si todas las ciudades tienen abiertos sus accesos y reciben diariamente personas de otras localidades, el virus puede circular por la Provincia y a medida que avanza, es más difícil frenarlo”.

Más adelante informó que “nos resta aún abrir algunos sectores, pero la ciudad de a poco va recuperando el movimiento usual. Estamos peleando contra un enemigo invisible y peligroso, y que las medidas adoptadas nos lleven a no tener casos positivos hoy por hoy, no quiere decir que hayamos ganado la batalla. Va a ser casi imposible lograr que el virus no llegue, pero seguiremos avanzando con decisiones que le brinden a la gente soluciones concretas”, cerró.